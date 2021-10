Osamostatněný Honor přichází s novinkami v podobě řady Honor X30. Po převlečeném Huawei Nova 9 za Honor 50 se však tentokrát výrobce vytasil s podstatně levnějšími, ovšem rozhodně ne zcela nezajímavými smartphony. Zabodovat by novinky mohly například povedenými čipsety Mediatek Dimensity. Honor X30 Max 5G by si pak své příznivce mohl získat neobvykle velkým displejem.

Honor X30i 5G je smartphone nižší třídy se vším všudy

Začít můžeme levnější z dvojice novinek a sice Honorem X30i. Ten využívá 6,73″ IPS displej s FullHD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Zajímavý výkon by pak smartphonu měl dodat čipset MediaTek Dimensity 810 5G doplněný o 6 nebo 8 GB RAM. Na výběr pak budete mít také ze dvou velikostí interního úložiště a to 128 nebo 256 GB. Vše pak pohání baterie o kapacitě 4 000 mAh doplněná o 22,5W nabíjení. Příliš zajímavě ovšem nezní informace o fotovýbavě. Ta v tomto případě zahrnuje 48MPx primární snímač a dva 2MPx snímače – jeden pro makro snímky a druhý pro lepší zachycení hloubky ostrosti. Na oficiálních snímcích je pak jasně patrná čtečka otisků prstů umístěná v tlačítku napájení na boku přístroje.

Honor X30 Max 5G je opravdový velikán

Dle našeho názoru by o kus zajímavější z dvojice smartphonů Honor X30i a X30 Max 5G mohl být právě druhý jmenovaný. A to především díky opravdu rozměrnému 7,09″ IPS displeji s FullHD+ rozlišením. Výrobce se nezmiňuje jakou obnovovací frekvenci displej využívá, což dle nás nejspíše znamená, že se bohužel budeme muset spokojit s 60 Hz. Rozměry telefonu s obřím displejem pak činí 174,4 x 84,9 x 8,3 mm přičemž hmotnost se ustálila na 228 gramech. Stejně jako v případě Honoru X30i 5G pak i zde nalezneme do tlačítka napájení integrovanou čtečku otisků.

Výkon v tomto případě dodává MediaTek Dimensity 900 5G a k dispozici by měly být 8/128 a 8/256GB varianty. Uvnitř telefonu se pak ukrývá baterie s kapacitou 5 000 mAh a opět podporou 22,5W rychlonabíjení. Ani zde ale nečekejte dechberoucí fotosestavu. Na zádech Honoru X30 Max 5G naleznete pouze primární 64MPx fotoaparát a 2MPx senzor pro zachycení hloubky ostrosti. K dobru si však tento obr může připočíst alespoň hlasité stereo reproduktory, které menší z obou novinek postrádá.

Cena smartphonů Honor X30i a X30 Max 5G

Prodej obou novinek startuje v Číně 11.11. a ceny pro tamní trh si můžete prohlédnout níže. Zatím není známo, zda nebo kdy se smartphony podívají i k nám, rozhodně to ale není vyloučeno. V tom případě ale musíte k uvedeným cenám připočítat přinejmenším DPH. Novinky tak patrně nenabídnou zvlášť lichotivý poměr cena / výkon. Pokud se pak něco nezmění, můžeme u nich zatím počítat i s Google službami.

Honor X30i 5G 6/128 GB – 1 399 CNY / cca 4 800 Kč bez DPH

– 1 399 CNY / cca Honor X30i 5G 8/128 GB – 1 699 CNY / cca 5 870 Kč bez DPH

– 1 699 CNY / cca Honor X30i 5G 8/256 GB – 1 899 CNY / cca 6 560 Kč bez DPH

– 1 899 CNY / cca Honor X30 Max 5G 8/128 GB – 2 399 CNY / cca 8 300 Kč bez DPH

– 2 399 CNY / cca Honor X30 Max 5G 8/256 GB – 2 699 CNY / cca 9 300 Kč bez DPH

Jak se vám novinky Honor X30i a X30 Max 5G líbí?

Zdroj: GSMArena.com