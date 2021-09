Řada Honor X20 má již dva existující členy – model X20 SE a X20 5G. Nejnovější zprávy pocházející z Číny však naznačují, že bychom se mohli dočkat také třetí varianty s názvem Honor X20 Max, který jak už název napovídá, přinese opravdu velký displej nebo poměrně velkou baterii.

Honor X20 Max je dle všeho za rohem

Dle dostupných informací by měl být tento model vybaven hned 7,2″ displejem, což je i na dnešní poměry opravdu hodně. Bohužel však nemáme informace o tom, zda se bude jednat o OLED či LCD panel. Pod kapotou by měl tikat čipset MediaTek Dimensity 1100 a výdrž dostane na starost 6 000mAh baterie. Není to však poprvé, kdy by Honor přišel s takto velkým telefonem. Vzpomeňme si na loňský Honor X10 Max, který přišel se 7,09″ displejem.

Honor X20 5G Unboxing & Review

Zásadnější otázkou zejména pro nás i celou Evropu je, zda a kdy se firma rozhodně poslat tuto řadu na globální trh. Od představení modelů X20 totiž nějaká doba uplynula a dodnes jsou dostupné pouze v Číně.

Zdroj: GSMArena