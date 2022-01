Společnost Honor se připravuje na nadcházející konferenci MWC (Mobile World Congress) v Barceloně, kde představí telefon z řady Magic pro globální trh. Spekuluje se o tom, že by se mohlo jednat o Honor Magic V, tedy vůbec první ohebný telefon společnosti.

Na MWC se ukáže vlajkový mobil značky Honor

Na sociální síti Weibo bylo odhaleno, že se bude o výkon starat čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, což by odpovídalo, jelikož právě v ohebném telefonu Honor tiká tento čipset. Osobně by nám uvolnění pro Evropu přišlo přinejmenším zajímavé a jednalo by se o důstojného konkurenta pro Galaxy Z Fold3 od Samsungu. Tedy alespoň v případě, že to Honor nepřežene s cenou.

Na druhou stranu to však nevylučuje představení zcela nového telefonu. Honor totiž nabízí pouze zmíněný Magic V s tímto čipem. V ostatních vlajkách tiká starší Snapdragon 888 či Snapdragon 888+.

Uvítali byste na trhu další ohebný mobil?

Zdroj: GSMArena