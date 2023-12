Honor představil nový tablet Honor Pad 9

Má fajn displej a osm reproduktorů

Pod kapotou navíc tiká moderní čipset

Na tiskové konferenci v Číně Honor představil telefon 90 GT, ale mimo něj se dostalo také na dostupný tablet Honor Pad 9. Nejprve bude dostupný v domovské zemi, časem by se ale měl stejně jako předchozí generace, dostat i do Evropy. Byla by velká škoda kdyby se tak nestalo, Honor Pad 8 patří k nejlepším tabletům do 6 tisíc.

Můžeme začít displejem. Díváme se na 12,1palcový IPS panel s rozlišením 2560 x 1600 pixelů. Maximální jas činí dle výrobce až 550 nitů, obnovovací frekvence je pak samozřejmě 120 Hz. Díky speciální matné úpravě je prý schopen eliminovat až 98 % odlesků, což je rozhodně fajn benefit. Pod kapotou tiká moderní čipset Snapdragon 6 Gen 1, který je vyráběn skrz 4nm technologii a dá se srovnat třeba s populárním Snapdragonem 778G. Dopomáhá mu až 12 GB RAM a až 512GB úložiště, výdrž obstarává 8300mAh baterie s podporou 35W nabíjení.

Fotoaparáty nejsou u tabletů příliš důležité, ale přesto zde máme 13MP snímač na zadní straně, o videohovory se postará 8MP přední kamera. Pro co nejlepší audiovizuální zážitek jsou zapotřebí i kvalitní reproduktory, je jich zde hned 8, stejně jako u předchozí generace. Systémem je pak starší Android 13 s nadstavbou MagicOS 7.2. Cena základního modelu s 8 GB RAM a 128GB pamětí činí 1499 CNY, což je asi 4 700 korun bez daně.

Jak se vám zamlouvá nový tablet Honor?

Zdroj: gizmochina.com