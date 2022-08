Honor Pad 8 přichází s 12″ obrazovkou a zajímavou cenou

Pokud hledáte velký, ale zároveň ne moc drahý tablet, mohlo by být vaše pátrání u konce. Osamostatněný Honor totiž právě na globální trh uvedl novinku s názvem Honor Pad 8. Číslovkou v názvu se však nenechte zmást. Pokud má odkazovat na nějaký z parametrů, byl by to netypicky počet reproduktorů, nikoli úhlopříčka. Ta se v tomto případě vyhoupla až na solidních 12″ a jak se zdá, i cenovka novinky bude více než rozumná.

8 reproduktorů, 12 palců

Zmíněný 12″ displej využívá IPS technologii a může se pochlubit také nadstandardním rozlišením 1200 x 2000 px a tím pádem netypickým poměrem stran 5:3. Obnovovací frekvence však (nepříliš překvapivě) zůstala na 60 Hz. Mezi chlouby tabletu Honor Pad 8 pak lze bezesporu zařadit také jeho reproduktory. Přinejmenším takto “na papíře” zní 8 hlasitých reproduktorů s podporou DTS: X Ultra velmi zajímavě. Trochu však přibrzdíme v oblasti výkonu. Zde se výrobce rozhodl nasadit čipset Qulacomm Snapdragon 680, to napovídá, že rozhodně o žádný herní stroj nepůjde, zvlášť v kombinaci s obrazovkou o takto vysokém rozlišení. Na druhou stranu vyjma nejnáročnějších titulů si tablet poradí i s hrami a pro konzumaci multimediálního obsahu nabídne výkonu více než dostatek.

Kapacitu operační paměti pro globální trh Honor nespecifikoval, nicméně tablet existuje ve variantách se 4, 6 a 8 GB RAM. Oproti tomu úložiště bude mít vždy 128 GB. Tablet však zaujme také použitými materiály. Kromě skla na přední straně totiž jeho konstrukci tvoří hliníkové unibody šasi. Rozměry tabletu pak činí 278,54 x 174,06 x 6,9 mm a hmotnost se zastavila na 520 gramech. Použitá baterie nabídne kapacitu 7 250 mAh a podporuje 22,5W nabíjení. Nezapomnělo se ani na fotoaparáty, byť přinejmenším ten na zádech bude spíše do počtu. Selfie kamerka i primární fotoaparát nabídnou 5 MPx. Honor Pad 8 se jako první začne prodávat v Malajsii za 1 399 malajsijských ringgitů, čili v přepočtu přibližně 7 700 Kč.

Co říkáte na 12″ tablet Honor Pad 8?

Zdroj: FoneArena.com