Honor MagicPad 4 je nejtenčí tablet na světě se super výbavou. Do Česka přijde už brzy

Adam Kurfürst
Publikováno: 1.3.2026 22:00

Čínská značka Honor před startem barcelonského veletrhu MWC 2026 odhalila svůj nejnovější tablet MagicPad 4, který si nárokuje titul nejtenčího tabletu na světě. S tloušťkou pouhých 4,8 mm jde o skutečně impozantní inženýrský počin. Zdá se přitom, že s extrémní štíhlostí kompromisy v jiných oblastech nepřicházejí. Do Česka by měl přijít v nejbližších dnech.

Displej, který potěší i náročné

MagicPad 4 disponuje 12,3″ OLED panelem s rozlišením 3000 × 1920 pixelů, což Honor označuje jako 3K. Maximální obnovovací frekvence činí 165 Hz s možností přepínání mezi pěti úrovněmi (165/144/120/90/60 Hz) podle typu obsahu. Špičkový HDR jas dosahuje 2400 nitů, což by mělo zajistit dobrou čitelnost i na přímém slunci. Za zmínku stojí také pokrytí barevného prostoru DCI-P3 a zobrazení 1,07 miliardy barev díky 10bitové hloubce.

Honor tradičně nešetří ani na technologiích pro ochranu zraku – tablet nabízí PWM stmívání na frekvenci 5280 Hz, které by mělo eliminovat nepříjemné blikání při nižším jasu. Poměr displeje k tělu činí 93 %, rámečky jsou tedy skutečně minimální.

Snapdragon 8 Gen 5 a slušná porce paměti

Pod kapotou tiká nejnovější čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 vyrobený 3nm procesem. Jde o stejný procesor, který pohání aktuální vlajkové smartphony, takže výkon by měl být více než dostatečný pro jakoukoliv činnost. Honor nabízí tablet ve dvou paměťových konfiguracích: 12 GB RAM + 256 GB úložiště a 16 GB RAM + 512 GB úložiště.

Systémově běží MagicPad 4 na MagicOS 10 postaveném na Androidu 16. Součástí je také PC Mode, který přemění rozhraní tabletu na desktopové prostředí s okny a taskbarem – ideální pro produktivní práci s připojenou klávesnicí.

Překvapivě velká baterie

Vzhledem k extrémní tloušťce by člověk čekal kompromisy v oblasti výdrže, Honor však do MagicPadu 4 nacpal baterii s kapacitou 10 100 mAh. To je na takto tenké zařízení úctyhodné číslo. Podporováno je 66W drátové rychlonabíjení, bezdrátové dobíjení ale chybí. Tablet váží přibližně 450 gramů, což je na 12,3″ zařízení s takto velkou baterií solidní hodnota. Rozměry činí 273,4 × 178,8 × 4,8 mm.

Fotoaparáty a konektivita

V oblasti fotoaparátů Honor příliš neexperimentuje. Vzadu najdeme 13Mpx snímač s autofokusem a světelností f/2.0, vpředu pak 9Mpx kameru pro videohovory. Pro tablet určený primárně k práci a konzumaci obsahu jde o adekvátní výbavu.

Konektivita zahrnuje Wi-Fi 7 s podporou 2×2 MIMO a Bluetooth 6.0 s celou řadou audio kodeků včetně LDAC, aptX Lossless či LHDC 5.0. Tablet je také vybaven osmicí reproduktorů s podporou prostorového zvuku.

Cena a dostupnost

Výrobce v tiskové zprávě, kterou novinářům zaslal v neděli, píše, že tablet do Česka přijde na přelomu měsíců února a března. Na pultech obchodů by se tak měl objevit v nejbližších dnech. Prodávat se bude prodávat v šedé a bílé barevné variantě. S ohledem na výbavu a prémiové ambice lze očekávat cenu okolo 15 tisíc korun. Za tu sumu dostanete skutečně unikátně tenký tablet s vlajkovým výkonem, kvalitním displejem a slušnou výdrží. Otázkou zůstává dlouhodobá softwarová podpora a dostupnost příslušenství jako klávesnice či stylus Magic-Pencil 3.

Zaujal vás nejtenčí tablet na světě?

Zdroje: Honor, TZ, Gizmochina

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…

Android tablet Honor