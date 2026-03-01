TOPlist

Honor MagicPad 4 je nejtenčí tablet na světě se super výbavou. Do Česka přijde už brzy

  • Honor představil MagicPad 4 jako nejtenčí tablet na světě s tloušťkou pouhých 4,8 mm
  • Tablet nabízí 12,3" OLED displej se 165Hz frekvencí a procesor Snapdragon 8 Gen 5
  • Globální uvedení proběhne na veletrhu MWC 2026, cena zatím nebyla oznámena

Adam Kurfürst
1.3.2026 22:00
honor magicpad 4 zadni strana na stole

Čínská značka Honor před startem barcelonského veletrhu MWC 2026 odhalila svůj nejnovější tablet MagicPad 4, který si nárokuje titul nejtenčího tabletu na světě. S tloušťkou pouhých 4,8 mm jde o skutečně impozantní inženýrský počin. Zdá se přitom, že s extrémní štíhlostí kompromisy v jiných oblastech nepřicházejí. Do Česka by měl přijít v nejbližších dnech.

Displej, který potěší i náročné

MagicPad 4 disponuje 12,3″ OLED panelem s rozlišením 3000 × 1920 pixelů, což Honor označuje jako 3K. Maximální obnovovací frekvence činí 165 Hz s možností přepínání mezi pěti úrovněmi (165/144/120/90/60 Hz) podle typu obsahu. Špičkový HDR jas dosahuje 2400 nitů, což by mělo zajistit dobrou čitelnost i na přímém slunci.

honor magicpad 4 se stylusem

Za zmínku stojí také pokrytí barevného prostoru DCI-P3 a zobrazení 1,07 miliardy barev díky 10bitové hloubce. Honor tradičně nešetří ani na technologiích pro ochranu zraku – tablet nabízí PWM stmívání na frekvenci 5280 Hz, které by mělo eliminovat nepříjemné blikání při nižším jasu. Poměr displeje k tělu činí 93 %, rámečky jsou tedy skutečně minimální.

Snapdragon 8 Gen 5 a slušná porce paměti

Pod kapotou tiká nejnovější čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 vyrobený 3nm procesem. Jde o stejný procesor, který pohání aktuální vlajkové smartphony, takže výkon by měl být více než dostatečný pro jakoukoliv činnost. Honor nabízí tablet ve dvou paměťových konfiguracích: 12 GB RAM + 256 GB úložiště a 16 GB RAM + 512 GB úložiště.

Systémově běží MagicPad 4 na MagicOS 10 postaveném na Androidu 16. Součástí je také PC Mode, který přemění rozhraní tabletu na desktopové prostředí s okny a taskbarem – ideální pro produktivní práci s připojenou klávesnicí.

Překvapivě velká baterie

Vzhledem k extrémní tloušťce by člověk čekal kompromisy v oblasti výdrže, Honor však do MagicPadu 4 nacpal baterii s kapacitou 10 100 mAh. To je na takto tenké zařízení úctyhodné číslo. Podporováno je 66W drátové rychlonabíjení, bezdrátové dobíjení ale chybí.

honor magicpad 4 s klavesnici render

Tablet váží přibližně 450 gramů, což je na 12,3″ zařízení s takto velkou baterií solidní hodnota. Rozměry činí 273,4 × 178,8 × 4,8 mm.

Fotoaparáty a konektivita

V oblasti fotoaparátů Honor příliš neexperimentuje. Vzadu najdeme 13Mpx snímač s autofokusem a světelností f/2.0, vpředu pak 9Mpx kameru pro videohovory. Pro tablet určený primárně k práci a konzumaci obsahu jde o adekvátní výbavu.

Konektivita zahrnuje Wi-Fi 7 s podporou 2×2 MIMO a Bluetooth 6.0 s celou řadou audio kodeků včetně LDAC, aptX Lossless či LHDC 5.0. Tablet je také vybaven osmicí reproduktorů s podporou prostorového zvuku.

Cena a dostupnost

Výrobce v tiskové zprávě, kterou novinářům zaslal v neděli, píše, že tablet do Česka přijde na přelomu měsíců února a března. Na pultech obchodů by se tak měl objevit v nejbližších dnech. Prodávat se bude prodávat v šedé a bílé barevné variantě.

S ohledem na výbavu a prémiové ambice lze očekávat cenu okolo 15 tisíc korun. Za tu sumu dostanete skutečně unikátně tenký tablet s vlajkovým výkonem, kvalitním displejem a slušnou výdrží. Otázkou zůstává dlouhodobá softwarová podpora a dostupnost příslušenství jako klávesnice či stylus Magic-Pencil 3.

Zaujal vás nejtenčí tablet na světě?

Zdroje: Honor, TZ, Gizmochina

