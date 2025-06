Honor MagicPad 3 zaujme obřím displejem a rychlým čipem. Představí se už brzy

Čínský výrobce Honor začal odhalovat detaily o svém připravovaném vlajkovém tabletu MagicPad 3, který 2. července představí na konferenci v čínském Šen-čenu. Zařízení přináší několik významných vylepšení oproti předchozí generaci a soudě podle technických specifikací by mohlo jít o jeden z těch zajímavějších Android tabletů letošního roku. Vzhledem k tomu, že jeho předchůdce MagicPad 2 je dostupný i na českém trhu, se dá očekávat, že novinka by mohla časem dorazit i do tuzemských obchodů.

Prémiový displej s vysokou obnovovací frekvencí

Podle propagačního videa, které Honor zveřejnil na sociální síti Weibo, se tablet pyšní 13,3palcovým LCD displejem se 3,2K rozlišením a 165Hz obnovovací frekvencí. Překvapivé je, že Honor u nové generace přechází z OLED panelu na LCD, což může některé potenciální zájemce zklamat. Na druhou stranu, větší úhlopříčka a vyšší obnovovací frekvence slibují komfortní práci i sledování multimediálního obsahu. Výrobce také ve zveřejněných materiálech zdůraznil podporu stylusu a nové klávesnicové pouzdro.

Jednou z nejvýraznějších funkcí nového MagicPad 3 je certifikace IMAX Enhanced, která je výsledkem víceleté spolupráce Honoru se společností IMAX. Tato certifikace slibuje vyladěný vizuální a zvukový zážitek při sledování filmů a seriálů.

Výkonný hardware a obří baterie

Pod kapotou tabletu má tikat nejnovější procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, který zajistí dostatek výkonu i pro ty nejnáročnější aplikace. Podle dostupných informací by zařízení mělo být vybaveno až 16 GB operační paměti LPDDR5X a nabídnout až 1 TB úložného prostoru typu UFS. Impozantní je především kapacita baterie, která dosáhne 12 450 mAh, přičemž bude podporovat 66W rychlé nabíjení. I přes velkokapacitní baterii si tablet zachová překvapivě tenké tělo o tloušťce pouhých 5,79 mm a bude vážit zhruba 595 gramů.

Další novinky od Honoru

Na stejné červencové akci by Honor měl představit i několik dalších produktů. Půjde především o nový ohebný smartphone Honor Magic V5, který aspiruje na titul nejtenčí skládačky knižního typu. K vidění by měl být také štíhlý laptop Honor MagicBook Art 14 2025 a možná i další překvapení. Minimálně některé z produktů by měly později dorazit i na náš trh.

Ocenili byste dostupnost tabletu Honor MagicPad 3 na českém trhu?

Zdroje: GSMArena, Gizmochina