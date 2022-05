Společnost Honor se před nějakým časem pustila do trhu s přenosnými počítači a nalákala nás na laptop Honor Magicbook 14, který rozhodně nezapadá do tuctových strojů, které vyjíždí z linek každý rok. Zaujme třeba vlastní nadstavbou pro Windows, skvělou výdrží baterie, ale i solidním výkonem.

Honor Magicbook 14 láká na dlouhou výdrž

Honor Magicbook 14 se má pochlubit nadstavbou MagicOS, která poběží na Windows 11. Už tohle je poměrně unikátní vlastnost, díky které nezíská laptop jen pár ovládacích prvků navíc a pozměněný design. Pochlubí se funkcí OS Turbo, díky které se dvojnásobně sníží spotřeba energie. Co to znamená? Že v praxi laptop vydrží až 20 hodin na jedno nabití. To je přitom údaj, se kterým můžeme počítat u notebooků s ARM, jako je třeba MacBook s M1 čipem.

Jenže tenhle kousek má v sobě procesory Intel Core i5 či Intel Core i7 12. generace a můžete si jej nakonfigurovat s grafickými kartami Nvidia MX550 či Nvidia RTX 2050. Rozhodně je tedy na co se těšit. Na plnohodnotné představení dojde již zítra v Číně, ovšem vzhledem k tomu, že se i u nás laptopy Honor prodávají je možné, že se brzy dočkáme i globálního představení.

