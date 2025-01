Co se stane, když přejedete Honor Magic7 Lite čtyřkolkou? Podívejte se

Reklama

Když investujete bezmála 32 000 Kč do mobilu, asi budete očekávat, že vám bude sloužit co nejdéle. Ale v totéž nejspíš doufáte i u modelu, který vás bude stát „jen“ 8 000 Kč. Za takové částky se totiž prodávají Honor Magic7 Pro a Honor Magic7 Lite. A oba prošly neobvyklými zátěžovými testy.

Nový Honor Magic7 Lite je běžný mobil střední třídy, který dokáže nadchnout kapacitou baterie 6 600 mAh a hlavním fotoaparátem s rozlišením 108 Mpx. Certifikaci má ale pouze IP64, tedy proti prachu a stříkající vodě. Podle Honoru má nicméně odolat pádům z až 2metrové výšky. Jestli tomu tak je, prověřovali sami zástupci Honoru při neotřelých zátěžových testech.

Přejetí čtyřkolkou i krájení na displeji

Zátěžovým testům podrobily jak základní, tak i vlajkový model Magic7. Verze Lite si ovšem prošla výrazně drsnějšími zkouškami. Nejprve se rozhodli, že na jejím displeji budou krájet jablka. Když ho nijak nepoškodili, rozhodli se mobilem Magic7 Lite rozbíjet kusy ledu. A když odolal i tomu, několikrát ho přejeli čtyřkolkou.

Mobil položili na kamenitou cestu displejem dolů a čtyřkolka ho několikrát důkladně přejela. Displej i zbytek mobilu tomu opět odolal.

Umytí Honoru Magic7 Pro v myčce

Další fáze testování se soustředila na vlajkový model Honor Magic7 Pro, který se kromě solidní certifikace IP68 chlubí i certifikací IP69. To znamená, že by měl odolat tryskající vodě o vysokém tlaku. A jak jinak to prokázat, než ho této vodě vystavit? Proto byl vložen do myčky nádobí, kde se několik minut důkladně myl.

Výsledkem byl krásně čistý mobil, jak asi tušíte. Ale zároveň to na něm nenechalo žádné následky a normálně fungoval dál.

Finální součástí testů bylo vyzkoušení propracovaného fotoaparátu. O našem otestování foťáku Honoru Magic7 Pro v Julských Alpách už jsme psali. Tentokrát si účastníci testů vzali nejnovější špičkový model Honoru s sebou na paragliding a při plachtění na padákovém kluzáku si vyzkoušeli zejména jeho funkci AI Super Zoom.

Vlajkový model řady Magic7 je v Česku dostupný ve dvou barvách (Lunar Shadow Grey a černá) za 31 990 Kč.

Vybíráte si mobil i podle jeho odolnosti?

Zdroj: tisková zpráva Honor