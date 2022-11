Honor zve na představení velmi tenkého ohebňáku Magic Vs

Společnost Honor brzy vypustí na trh svůj druhý ohebný telefon. K modelu Honor Magic V ani ne za dva týdny přibude varianta Honor Magic Vs. Firma začala rozesílat oficiální pozvánky k online prezentaci, která proběhne ve středu 23. listopadu. Co už o telefonu víme, kromě toho, že jeho jméno vyvolává pochyby, nakolik se skutečně Honor odloučil od dřívější mateřské společnosti Huawei (výrobce modelů Mate X a Mate Xs)? Zajímavé věci prozrazuje přímo pozvánka.

Pokud není počítačově vytvořený vizuál nějak proporčně přehnaný, můžeme se těšit na extrémně tenký flexibilní mobil, který posune design “ohebňáků” na velmi zajímavou úroveň. Dokonce se zdá, že by obě poloviny telefonu mohly být tenčí než tělo většiny běžných mobilů. To se zatím konkurenci úplně nepovedlo a složené smartphony typu Galaxy Fold jsou pořádná cihla. Tady by se to mohlo teoreticky změnit.

Z obrázku je rovněž patrné, že Honor Vs bude uložený v kovovém rámečku a na pravé polovině displeje bude u horní hrany fotoaparát v průstřelu. Nejspíš nepůjde o senzor ukrytý pod displejem. Kromě nového flexibilního mobilu možná Honor představí také vlajkovou řadu Magic5.

Co říkáte na pravděpodobnou tloušťku mobilu Honor Vs?

Zdroj: