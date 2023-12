Honor 90 GT bude skvěle odladěný! Jak vysoko nastaví laťku?

Honor 90 GT bude stylový herní telefon za doufejme slušnou cenu

Výkon zajistí Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, chybět nebude spousta paměti

Na první fotografii telefon vypadá skvěle, těšíme se na další barevné varianty

Nejdůležitější součástí moderních mobilních telefonů je dnes pravděpodobně fotoaparát, fotí zkrátka úplně každý a výrobci se předhánějí v zavádění nových technologií. Ale nesmíme zapomínat na hraní her, specializované přístroje se objevují stále častěji.

Mezi herní telefony budeme moci počítat také Honor 90 GT. Možná to není na první pohled taková raketa jako například řada RedMagic 9, ale pro Honor je to velmi důležitý model, na kterém si dal záležet. Očekávání jsou obrovská…

Výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 jsme už zmínili, ten by mělo doplnit až 24 GB operační paměti. Možná si řeknete, že herní telefon by neměl mít rok starý procesor. Částečně máte pravdu, ale použitý procesor má pořád výkonu dostatek a bude tomu tak ještě mnoho let. A hlavně – Honor se údajně maximálně zaměřil na celkovou optimalizaci a zážitek z hraní her.

Pět hodin hraní bez poklesu výkonu? Proč ne!

Co si pod tím máme představit? Telefon by měl zvládnout až pět hodin soustavného hraní, aniž by došlo k poklesu výkonu nebo dalším nežádoucím věcem. Srovnejme to s prvními testy Vivo X100 Pro, kde k poklesu výkonu docházelo po několika minutách. Honor na to jde jinak, nežene se za nejlepšími specifikacemi, ale chce, aby to dohromady zkrátka fungovalo. Zní to skvěle, uvidíme jaká bude realita. Ale Honor 90 GT má nastavit novou laťku ve světe mobilního hraní. A já mu držím palce…

Líbí se vám Honor 90 GT?

Zdroj: gizmochina