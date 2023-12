Honor 90 GT je fešák. Přesvědčte se na první fotografii!

Herní telefony se v posledních týdnech objevují velmi často, další připravuje Honor

Ten v poslední době nejvíce láká na Magic6 Pro, ještě chvíli si ale musíme počkat

Honor 90 GT se teď objevil na prvním snímku a moc mu to na něm sluší

Honor Magic6 lite nás před několika týdny příliš neoslovil. Což o to, telefon je to pěkný a nabízí solidní porci funkcí. Mimo Evropu se ale prodává vybavenější verze, což trochu zamrzí, místní zákazník by určitě uvítal lepší specifikace také…

Máme také za sebou oficiální představení řady Honor 100, v tomto segmentu to ale výrobce nebude mít vůbec jednoduché, konkurentů je celá řada a nemohu říci, že by si mě novinky dokázaly okamžitě získat. To Honor 90 GT se mi líbí na první pohled!

Výrazný až agresivní design je povedený, na zádech se nachází tři fotoaparáty, skvěle vypadají rovné boky. Více jediná uniknutá fotografie zatím neprozradí, ale proti předchozímu Honoru 80 GT (ten si můžete prohlédnout na náhledovém obrázku) je pokrok značný. O specifikacích nevíme s jistotou vůbec nic, ale nějaké ty spekulace už na internetu kolují. Honor 90 GT by měl být poháněný procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, což sice není nejnovější vlajkový čipset, ale výkonu má spoustu a ještě dlouhou dobu na něm spustíte jakkoliv náročnou hru nebo aplikaci.

24 GB operační paměti!

Nejvýkonnější Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 si Honor schovává do již zmíněného Magic6 Pro, to je pochopitelné a nepřekvapí to. Honor 90 GT by měl nabídnout až 24 GB operační paměti. Chybět nemá rychlé 100W nabíjení a není překvapení, že hlavním soupeřem novinek by minimálně v Číně mal být řada Redmi K70 od Xiaomi. Určitě bych ale uvítal, kdyby se Honor 90 GT dostal do Evropy.

Líbí se vám Honor 90 GT?

Zdroj: gizmochina