Společnost Honor chystá za zavřenými dveřmi novou řadu Honor 80, která bude složena ze tří modelů – základního Honoru 80, modelu 80 Pro a také 80 Pro+, který se pochlubí špičkovým hardwarem.

O specifikacích svět informoval leaker Digital Chat Station čínské sociální síti Weibo. Máme se prý těšit na AMOLED displej se zaoblenými hranami a 1,5K rozlišení. Pod kapotou má tikat čip Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (není jasné, zda se jedná o standardní či Plus verzi) v kombinaci s hned 12 GB operační pamětí a také rychlé 100W nabíjení.

Na zadní straně můžeme prý počítat s 200Mpx fotoaparátem. Téměř jistě půjde o ten stejný senzor, který známe z Xiaomi 12T Pro či Motoroly Edge 30 Ultra od Samsungu. Pokud by vás zajímalo, jak tento snímač fotí, připravili jsme si pro vás galerii. K představení by mělo dojít ještě před koncem roku, avšak nejprve bude řada dostupná v Číně. Do Evropy by se pak mohla dostat začátkem toho příštího. O případném úspěchu pochopitelně rozhodne cena, kterou Honor v Evropě nenastavuje úplně nejvýhodněji.

Zdroj: GSMArena