Honor dnes představil trio svých nových vlajkových lodí – Honor 30, 30 Pro a Honor 30 Pro +. V tomto článku se budeme zabývat nejlepším z nich, tedy posledním jmenovaným. Ten disponuje 50 megapixelovým fotoaparátem či lepším displejem. Co dalšího od telefonu očekávat?

Přední stranu Honor 30 Pro + pokrývá 6,57″ AMOLED displej se samplovací frekvencí 180 Hz a obnovovací frekvencí 90 Hz. Nalezneme zde rovněž čtečku otisků prstů a zaoblené strany. Na zadní straně se pak kromě velkého 50 megapixelového snímače 1 / 1,28″ IMX700 Sony nachází také 8 megapixelový periskopový teleobjektiv s 5x optickým zoomem a až 50x hybridním zoomem. K dispozici je také 16 megapixelový ultraširokoúhlý senzor se 17mm objektivem, který funguje jako makro kamera. Podobné řešení můžeme vidět třeba u Honor V30 Pro.

Fotoaparát podporuje také AI RAW což znamená, že při delší expozici zachytí několik RAW snímků a poté je spojí do jednoho. Co se týče videa, nejdražší varianta dokáže natáčet až při 4K a 60 fps, což levnější verze neumožňují. Na přední straně se v průstřelu nachází 32 megapixelový hlavní fotoaparát a také 8 megapixelový ultraširokoúhlý snímač. A co výkon? O ten se stará Kirin 990 5G, kterému sekunduje buď 8 nebo 12 GB RAM a 256 GB úložného prostoru.

O výdrž se pak stará 4 000 mAh akumulátor, který lze dobít skrze 40W kabelové a 27W bezdrátové nabíjení. K dispozici máme tři barevné varianty – černou, zelenou a stříbrnou. Pokud budeme mít zájem o 8 GB/256 GB variantu, ta vyjde asi na 17 500 korun bez daně a dražší varianta s 12 GB operační pamětí pak na 19 200 korun bez daně. Předobjednávky začínají dnes v Číně. Příchod na globální trh bude ještě upřesněn.

Jak se vám líbí Honor 30 Pro +?

Zdroj: gsmarena.com