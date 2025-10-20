Inteligentní sekačka pro obří pozemky. Honda předvedla model, který sami naučíte, jak má pracovat Hlavní stránka Zprávičky Honda v USA představí profesionální autonomní sekačku ProZision Autonomous Sama seká trasu, kterou ji předtím naučí zkušený operátor Nabízí GNSS navigaci, LiDAR senzory a tři páry MicroCut nožů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 ProZision Autonomous je první plně elektrická jezditelná sekačka Honda s autonomním režimem. Výrobce ji staví pro profesionální údržbu rozsáhlých ploch, veřejnou zeleň a komerční areály, kde každá ušetřená hodina práce a opakovatelnost výsledku rozhodují. A proč má sedátko? Protože stroj „učíte“ sekat – posadíte se, najedete ideální vzor, a sekačka si trasu uloží. Pak už jezdí sama a zaměstnanec se může věnovat jiné práci. Jak funguje učení: sednout, projet, uložit V takzvaném Teaching módu obsluha normálně seká a stroj současně zaznamenává trajektorii, rychlost i akceleraci kol, výšku sečení a překryvy. Díky systému GNSS (s korekcemi na úroveň centimetrů) vznikne přesná mapa trasy pro danou lokalitu. Mapy se ukládají do cloudu a lze je sdílet napříč více stroji – to je ideální pro firmy, které spravují mnoho areálů. V Playback módu ProZision Autonomous autonomně přejede na start, spustí sečení a kopíruje naučený vzor s minimálním rizikem pruhů či neposekaných míst. Vše se řídí přes webovou či mobilní aplikaci Honda: vyberete objekt, trasu, výšku sečení, případně změníte směr pro zdravější trávník, a stroj práci odvede sám. Díky tomu se kvalita sečení vyrovná výkonu vašich nejzkušenějších operátorů – jen bez toho, aby museli sedět v sedle pokaždé. 360° vnímání okolí a bezpečnost Bezpečnost autonomního provozu zajišťuje soustava 4 LiDARů a 4 radarů pro kompletní 360° pokrytí. Senzory rozlišují statické i pohyblivé překážky, stroj včas zpomaluje a v případě nutnosti zastaví; nechybí nouzové STOP na stroji i na dálku v aplikaci. Zadní výhoz minimalizuje riziko odletu kamínků do stran a trakční kontrola s nezávislým řízením motorů zadních kol drží rovnou stopu i na nerovném podkladu. Kvalita řezu a výbava pro těžkou službu Sekačka používá tři jednotky 21″ dvojitých čepelí MicroCut pro jemné, rovnoměrné mulčování bez nutnosti druhého průjezdu. Elektrický zdvih šasi usnadňuje nastavení výšky (cca 1,5–5,25″) a kolečka s technologií anti-scalp chrání trávník při přejezdu vln. Podvozek se závěsy všech kol tlumí vibrace a zvyšuje komfort i životnost komponentů. Elektrický pohon 48 V napájí šest Li-ion baterií s celkovou kapacitou 19,2 kWh (nabíjení z 240 V zhruba 6,5 h). V manuálním režimu zvládne až 10 mph, v autonomním jede do 6 mph; maximální sklon činí přibližně 15° (manuál) a 10° (autonomně). Šířka záběru je 60″ (u vybraných verzí 54″) a podle podmínek dosahuje velmi vysokého plošného výkonu při několikahodinové výdrži na jedno nabití. Chytré funkce pro flotily Mapy sečení pro více areálů se spravují v cloudu, přenos tras do strojů probíhá přes vestavěnou telematiku. Aplikace nabízí přehled o poloze, stavu baterie, průběhu úloh i upozornění, když stroj zastaví kvůli překážce. Přístup chrání kombinace fyzického klíče a digitálního kódu. Představení v USA již brzy, uvedení na trh až příští rok Honda ProZision Autonomous má tento týden premiéru na veletrhu Equip Exposition 2025 v americkém Louisville. Výrobce uvádí, že do amerického prodeje zamíří před koncem příštího roku. Zda a kdy dorazí do Evropy, v tuto chvíli není zřejmé. Na jaký typ areálu byste autonomní sekačku nasadili jako první? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář robotická sekačka Mohlo by vás zajímat Kärcher uvede robotickou sekačku s ovládáním přes mobil. Cena vás posadí na zadek Adam Kurfürst 7.10.2024 Do Česka přišla nová robotická sekačka s umělou inteligencí a ovládáním přes telefon. Seznamte se s Dreame Roboticmower A1 Adam Kurfürst 16.8.2024 Osotek GM101 je levnější robotická sekačka. Leccos jí chybí, přesto má čím zaujmout Adam Kurfürst 1.11.2024 Segway Navimow i105E RTK v parádní akci: Robotická sekačka s GPS, kterou propojíte s mobilem Adam Kurfürst 08:00 Roborock RockMow Z1 vypadá jako kosmické vozítko, přitom jde o robotickou sekačku s nabušenou výbavou Adam Kurfürst 21.9. Dreame A3 AWD je extrémně nabušená robotická sekačka. Zvládne stoupání až 80 % a má špičkovou výbavu Adam Kurfürst 14.9.