Robotická sekačka MOVA LiDAX Ultra 800 zlevnila o dva tisíce. Láká na chytrou navigaci a ovládání přes mobil Hlavní stránka Zprávičky MOVA LiDAX Ultra 800 je robotická sekačka bez obvodového drátu a RTK majáků — navigaci řeší 360° 3D LiDAR a AI kamera S kódem ALZADNY10 stojí 19 791 Kč místo 21 990 Kč (sleva 2 199 Kč) Pro zahrady do 800 m² jde o jednu z mála bezdrátových voleb pod 20 tisíc Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.4.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Robotické sekačky bez nutnosti pokládky obvodového drátu nebo instalace RTK antény obvykle začínají nad 25 tisíc. MOVA LiDAX Ultra 800 ale nyní s kódem ALZADNY10 koupíte za 19 791 Kč místo 21 990 Kč. Za tuto cenu dostáváte navigaci 360° LiDARem, AI kamerou a systém virtuálních hranic přes aplikaci — tedy kategorii, která ještě nedávno patřila výhradně do prémiového segmentu. Aktuální dostupnost a cenu najdete přímo v detailu produktu na Alze. OBJEDNAT V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte zahradu do 800 m² a nechcete trávit víkendy pokládáním obvodového drátu — MOVA se obejde bez něj.⚠️ Zvažte, pokud máte zahradu s hustou vegetací, kde LiDAR nevidí jasně, nebo pokud chcete 4G sledování proti krádeži (Link modul je volitelný).💡 Za 19 791 Kč dostáváte AI rozpoznávání přes 300 překážek, bezdrátovou instalaci a IPX6 odolnost. V této cenové kategorii unikátní kombinace. Proč je tahle sekačka zajímavá Hlavní devíza MOVY LiDAX Ultra 800 je instalace bez obvodového drátu a bez RTK majáků. U tradičních robotických sekaček znamená nasazení několik hodin pokládání kabelu kolem zahrady. U RTK systémů (např. Husqvarna EPOS) je nutné instalovat anténu s výhledem na oblohu. MOVA tohle všechno řeší interně: 360° 3D LiDAR a AI kamera s rozlišením 1080p vytvoří během pár minut 3D mapu zahrady s centimetrovou přesností. Druhou výhodou je nezávislost na GPS signálu. Sekačka funguje i pod stromy, v šeru nebo v oblačných dnech, kdy RTK systémy často ztrácejí přesnost. Výrobce uvádí, že LiDAR má dosah až 70 metrů při standardní odrazivosti — pro zahradu do 800 m² tedy s rezervou. Navigace a vyhýbání se překážkám Systém UltraView 2.0 kombinuje data z LiDARu a AI kamery v reálném čase. Podle výrobce dokáže sekačka rozpoznat přes 300 typů překážek — od zahradního nábytku přes domácí zvířata, hračky až po zahradní hadice. Pro majitele domácích mazlíčků je klíčový Animal-Friendly Mode s nižší rychlostí v zónách pohybu zvířat a režimem „Do-Not-Disturb“. Plánování trasy probíhá v podobě U-Shape Path Planning — sekačka systematicky projíždí trávník podle písmene „U“, takže nevynechá žádná místa. K dispozici je celkem pět režimů: sečení celé plochy, zónové sečení, sečení okrajů, bodové sečení a manuální řízení. Pro okraje najde uplatnění UltraTrim 1.0 s pohyblivým řezným kotoučem, který seká až do vzdálenosti 5 cm od stěn a keřů. Klíčové parametry v praxi Sekačka pracuje s šířkou záběru 20 cm a výšku střihu lze nastavit plynule v rozsahu 30–100 mm. To je výrazně širší rozsah než u běžných robotů (typicky 30–60 mm) — hodí se pro údržbu různých typů trávníků podle sezóny. Akumulátor 18 V, 4 Ah nabízí výdrž 60–80 minut na jedno nabití, nabíjení z nuly trvá 60 minut. Pro členitý terén má MOVA offroadová terénní kola s pohonem zadních kol a zvládá svahy až 45 % (24°). Překážky do 4 cm výšky překoná bez problémů. Plovoucí žací ústrojí se přizpůsobuje nerovnostem terénu, což snižuje riziko poškození stroje na hrbolaté zahradě. Průjezd úzkými místy je možný od 60 cm šířky. KOUPIT NA ALZE Aplikace MOVAhome a správa zón Veškeré ovládání probíhá přes aplikaci MOVAhome. Zde si nastavíte virtuální hranice, definujete zakázané zóny (jezírka, záhony, dětská hřiště) a vytváříte harmonogramy sečení. Funkce Dual-Map umožňuje spravovat dva oddělené pozemky — například přední a zadní zahradu — s až 150 nezávislými zónami. Pro ty, kdo si chtějí trávník estetizovat, nabízí aplikace přepínatelné vzory střihu: Crisscross, Chequerboard (šachovnice) a Custom. V praxi to znamená, že si můžete nechat do trávníku „vysekat“ vlastní vzor. Duální harmonogram sečení (jaro/léto a podzim/zima) automaticky přizpůsobí frekvenci sečení sezónním změnám růstu. TrueGuard: bezpečnostní funkce 24/7 Funkce TrueGuard proměňuje sekačku v mobilní bezpečnostní kameru. Když sekačka neseká, monitoruje okolí pomocí AI kamery a upozorní vás, pokud detekuje lidskou aktivitu na zahradě. V aplikaci můžete sledovat živý video přenos, hovořit s osobami v okolí přes reproduktor sekačky, a v režimu auto-patrol sekačka sama projíždí zahradou v noci. Pro případ krádeže je k dispozici senzor zvednutí s hlasitým alarmem a slot pro Apple AirTag. Volitelně lze dokoupit Link Modul s 4G konektivitou za 6 101 Kč pro real-time sledování přes Google Maps i bez Wi-Fi. U varianty Ultra 800 je Link Modul volitelný, u vyšších modelů je zdarma. Tichý provoz a údržba Hlučnost při sečení nepřesahuje 57 dB — to je srovnatelné s tichou myčkou. V praxi to znamená, že sekačka neobtěžuje sousedy ani vás při odpočinku na terase. Voděodolnost IPX6 umožňuje sekačku po práci jednoduše opláchnout zahradní hadicí — žádné opatrné utírání. Při dešti se sekačka díky dešťovému senzoru automaticky vrátí do nabíjecí stanice a v práci pokračuje, jakmile se počasí zlepší. V balení najdete kromě sekačky a nabíjecí stanice také 9 náhradních žacích břitů a čisticí kartáček. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 19 791 Kč dostáváte bezdrátovou robotickou sekačku s technologiemi, které ještě před rokem byly výhradně v segmentu nad 30 tisíc. Kombinace LiDAR + AI kamera, zvládání svahů 45 %, rozpoznávání 300+ překážek, IPX6 odolnost a bezpečnostní systém TrueGuard z ní dělá jednu z technologicky nejvybavenějších voleb ve své cenové třídě. Pro majitele zahrad do 800 m², kteří nechtějí řešit pokládku drátu, je to jeden z nejrozumnějších vstupů do světa bezdrátové robotiky. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale robotickou sekačku ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné modely zahradní techniky.

Preferujete robotickou sekačku s obvodovým drátem, nebo byste raději investovali do bezdrátového řešení s LiDARem? Napište do komentářů. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 