Robotická sekačka Dreame A1 PRO 2000 od loňska zlevnila o 16 tisíc! Nepotřebuje drát a má super aplikaci Hlavní stránka Zprávičky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.4.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Robotické sekačky bez obvodového drátu a bez RTK antén se konečně dostávají do cen, kde začínají dávat smysl i pro běžné majitele větších zahrad. Dreame A1 PRO 2000 nyní spadla na 23 432 Kč se slevovým kódem ALZADNY20. Při uvedení na trh v květnu 2025 stála 39 990 Kč a ještě nedávno se držela na 29 290 Kč. Celkový rozdíl oproti startovní ceně přesahuje 16 tisíc korun. Pokud si chcete ověřit aktuální dostupnost (u sekaček se skladové zásoby na jaře rychle mění), podívejte se přímo v detailu produktu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte zahradu 1000–2000 m² a chcete se vyhnout pokládání kabelu i instalaci RTK antény.⚠️ Zvažte, pokud máte zahradu do 800 m² – levnější varianta A1 Pro 800 za 19 124 Kč zvládne totéž.💡 Za 23 432 Kč jde o jednu z dostupnějších LiDAR sekaček na českém trhu s kapacitou pro 2000 m². Proč je tato sekačka zajímavá Hlavní argument Dreame A1 PRO 2000 se dá shrnout jednoduše: žádné kabely a žádná RTK anténa. Běžná robotická sekačka vyžaduje buď zakopání obvodového drátu po celém pozemku, nebo instalaci RTK stanice s výhledem na oblohu – obojí znamená práci, kompromisy v umístění a často i závislost na kvalitě satelitního signálu. Dreame A1 PRO 2000 místo toho využívá vlastní 3D LiDAR navigaci, takže hranice trávníku nastavujete v aplikaci a stroj je připravený v řádu minut. Druhý důvod je cena. Bezdrátové LiDAR sekačky pro plochy nad 1000 m² se donedávna pohybovaly výrazně nad 30 000 Kč a konkurence s podobnými schopnostmi (Mammotion LUBA, Segway Navimow) se pravidelně drží nad hranicí 40 tisíc. Současná akce sráží A1 PRO 2000 pod 24 tisíc korun, což je v této kategorii zajímavý pohyb. Navigace: LiDAR OmniSense bez drátu a bez RTK Jádrem celého stroje je 3D ultrasenzorový systém OmniSense. Technicky se jedná o LiDAR s dosahem až 70 metrů a zorným polem 360° × 59°, který v reálném čase vytváří 3D mapu okolí. V praxi to znamená, že sekačka si sama zmapuje zahradu, během provozu se orientuje bez GPS signálu a dokáže rozpoznat až 11 druhů překážek – od bazénu a pískoviště po záhony, hračky, zahradní nábytek nebo kořeny stromů. LiDAR má oproti RTK výhodu v tom, že funguje i za tmy a v zastíněných částech zahrady, kde by satelitní signál mohl vypadávat. Plánování trasy probíhá ve tvaru písmene U, takže sekačka nejezdí náhodně, ale pokrývá plochu systematicky. Model také umí spravovat dvě nezávislé mapy, což ocení majitelé domů s oddělenou přední a zadní zahradou – pro současnou obsluhu dvou oblastí je ale nutná druhá nabíjecí stanice, která se dokupuje zvlášť. KOUPIT ZA 23 432 KČ Výkon, baterie a reálná provozní doba Pohon zajišťuje baterie 5 Ah s rychlým nabíjením v řádu 65 minut. Jedna nabití vydrží podle hustoty porostu přibližně 1–2 hodiny provozu. Ve standardním režimu sekačka poseká asi 1000 m² za 24 hodin, v efektivním režimu zvládne deklarovaných 2000 m² za den. Pokud baterie klesne pod 15 %, stroj sám najede do nabíjecí stanice a po dobití pokračuje v místě, kde skončil. Záběr nože je 22 cm a výška sečení se nastavuje v rozsahu 30–70 mm přímo z aplikace, tedy bez ručního šroubování. Sekačka si poradí i se svahy do sklonu 45 % (24°) a díky terénním pneumatikám zvládá i nerovný povrch. Hmotnost je 12,6 kg, takže stroj není tak lehký jako některé kompaktní modely, ale při LiDAR konstrukci jde o rozumný kompromis. Praktická stránka: aplikace, odolnost, bezpečnost Ovládání probíhá přes aplikaci Dreamehome přes Wi-Fi i Bluetooth. V aplikaci najdete plánování sečení, zakázané zóny, výběr z pěti provozních režimů (celá plocha, okraje, plošné sečení, bodové sečení, vlastní vzor) a nastavení výšky. Pokročilejší uživatelé ocení možnost vytváření vlastních dekorativních vzorů sečení – trávník ve tvaru čtverce nebo srdce je sice spíš marketingová rovina, v praxi ale ukazuje, jak přesně LiDAR pracuje. Odolnost je řešena krytím IPX6, takže sekačku můžete po sezóně opláchnout hadicí – což u robotických sekaček s obvodovým drátem nebývá samozřejmost. V ochranné výbavě je dešťový senzor (při dešti sekačka odjede do stanice a po vyjasnění pokračuje), senzor nadzvednutí se zvukovým alarmem a PIN ochrana. Výměna nožů je bez nářadí, čepele se uvolňují rychloupínacím systémem. Co říkají uživatelé Model A1 PRO 2000 má na Alze hodnocení 4,8 z 5, ovšem zatím jen ze 4 recenzí – jde o relativně nový produkt v nabídce a statistická výpovědní hodnota je tedy zatím omezená. Pozitivnější signál dává 100 % doporučení od zákazníků a reklamovanost pouhých 1,83 %, což u robotické elektroniky v terénu není špatný výsledek. Prodáno bylo přes 100 kusů. Uživatelé ve svých reakcích chválí především rychlé nastavení bez kabelů, přesnost LiDARu při vyhýbání se překážkám a tichý provoz. Kritické hlasy se v komunitních diskuzích objevují především u dvou věcí: LiDAR sekačky obecně hůře zvládají úzké průchody mezi zahradami (mezi dvěma ploty v šířce pod 1 metr) a podpora dvou map funguje pouze s přikoupenou druhou nabíjecí stanicí za 3 190 Kč. Vzhledem k nízkému počtu recenzí doporučujeme projít i diskuzní fóra, kde majitelé sdílejí dlouhodobější zkušenosti. OBJEDNAT NA ALZE Pokud vás A1 PRO 2000 konkrétně nezaujala, ale robotickou sekačku nebo zahradní techniku ve slevě hledáte, můžete si projít aktuální Alza Dny, kde se před jarní sezónou pravidelně objevují další zlevněné sekačky, strunové sekačky i zahradní příslušenství. Kdy tato sekačka smysl nedává Pokud máte zahradu do 800 m², nejde o nejlepší volbu – v akci je dostupná i varianta A1 Pro 800 za 19 124 Kč, která nabízí stejný LiDAR systém a ušetříte přes 4 tisíce korun. Podobně pokud máte pozemek do 1000 m², má smysl zvážit variantu A1 Pro 1000 za 21 242 Kč. Model PRO 2000 je dimenzovaný na větší plochy a intenzivnější provoz, menší zahrada využije jen zlomek jeho kapacity. Dále A1 PRO 2000 není ideální volba, pokud máte svahy nad 45 % (24°), extrémně členitý terén s úzkými průchody, nebo požadujete centimetrovou přesnost RTK navigace pro profesionální úpravy trávníku. Pro tyto případy existují specializované modely, které ale cenově startují výrazně výš. A pokud nechcete být závislí na mobilní aplikaci a preferujete tlačítkové ovládání, bude vám lepší sloužit klasická sekačka s obvodovým drátem. Verdikt: pro koho se to vyplatí Dreame A1 PRO 2000 cílí na majitele středně velkých a velkých zahrad (1000–2000 m²), kteří chtějí bezdrátové řešení bez zásahu do terénu a bez instalace RTK antény. Za 23 432 Kč se podobná kombinace LiDAR navigace, záběru 2000 m² a vyspělé aplikace objevuje jen zřídka – konkurenční modely se typicky drží nad 30 tisíci korunami. Slabinou je zatím nízký počet recenzí a nutnost dokoupit druhou stanici pro duální mapování. Pokud ale odpovídá velikost zahrady a nechcete řešit kabely ani RTK, patří A1 PRO 2000 ve své cenové hladině k nejzajímavějším kouskům sezóny. Dali byste přednost robotické sekačce bez kabelů a RTK, nebo si víc věříte tradičnímu řešení s obvodovým drátem? 