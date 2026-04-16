Tahle robotická sekačka zlevnila pod 5 tisíc! Alza srazila její cenu o polovinu, dá se propojit s mobilem Hlavní stránka Zprávičky WORX Landroid S250 je kompaktní robotická sekačka pro trávníky do 250 m² s Wi-Fi připojením a ovládáním přes aplikaci S kódem ALZADNY50 stojí 4 795 Kč místo 10 690 Kč (sleva 5 895 Kč, tedy 55 %) Jde o jednu z nejlevnějších robotických sekaček s Wi-Fi a aplikací na českém trhu — při uvedení v dubnu 2025 stála 11 990 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.4.2026 14:40 Žádné komentáře 0 Robotické sekačky pod pět tisíc korun obvykle znamenají kompromisy v podobě chybějícího Wi-Fi nebo aplikace. WORX Landroid S250 ale nyní s kódem ALZADNY50 spadl z 10 690 Kč na pouhých 4 795 Kč. Pokud máte menší zahradu a nechcete trávit víkendy sekáním, tahle nabídka stojí za pozornost. Aktuální dostupnost a cenu najdete přímo v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte trávník do 250 m² a chcete konečně přestat ručně sekat — za necelých 5 tisíc jde o výjimečnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud máte větší zahradu nebo hodně členitý terén s úzkými průchody pod 30 cm.💡 Za 4 795 Kč dostáváte funkce, které u konkurence stojí dvojnásobek — Wi-Fi, aplikaci, dešťový senzor i systém chytrého plánování. Proč je tahle sekačka zajímavá WORX Landroid S250 cílí na majitele menších zahrad do 250 m², kteří chtějí automatizaci bez velkých investic. V praxi to znamená, že sekačka zvládne typický rodinný trávník u řadového domu nebo menší zahradu u chatu. Patentovaná technologie AIA (Artificial Intelligence Algorithm) jí pomáhá orientovat se i v užších průchodech a zákoutích zahrady — projde mezerami širokými minimálně 30 cm. Oproti levnějším modelům bez konektivity nabízí Landroid S250 Wi-Fi připojení a ovládání přes mobilní aplikaci. Díky tomu můžete sekačku spustit, zastavit nebo zkontrolovat její stav odkudkoli. Aplikace navíc umožňuje nastavit zakázané zóny a sledovat statistiky sečení. Klíčové parametry v praxi Sekačka pracuje s šířkou záběru 16 cm a výšku střihu lze nastavit ve 4 pozicích od 30 do 60 mm. Tři rotační nože se systémem automatického vyrovnávání zajišťují rovnoměrný střih. Funkce Cut-to-Edge s prodlouženým nožem a bočními hřebeny umožňuje sekat až 4 cm od pevných okrajů — méně dodatečného zastřihování. Systém Noesis je jednou z věcí, které odlišují Landroid od úplně základních modelů. Sekačka automaticky plánuje harmonogram sečení podle aktuálního počasí a skutečného růstu trávy. Nemusíte tedy ručně měnit nastavení podle sezóny — robot si to vyřeší sám. Praktická stránka: baterie, instalace, bezpečnost V balení najdete 20V akumulátor s kapacitou 2 Ah, který vydrží přibližně 90 minut provozu. Nabíjení trvá asi 120 minut. Akumulátor patří do systému WORX PowerShare, takže ho můžete použít i v dalších nástrojích této řady — vrtačkách, pilách nebo zahradní technice. Instalace vyžaduje položení obvodového drátu (v balení je 100 m), který vymezí pracovní plochu. To je u sekaček v této cenové kategorii standard. Součástí balení je i 130 kolíků na uchycení drátu, nabíjecí stanice, 9 náhradních čepelí a veškerý potřebný instalační materiál. Z bezpečnostních funkcí nechybí senzor zvednutí a náklonu (při zvednutí se okamžitě zastaví nože), dešťový senzor (sekačka se vrátí na základnu, když začne pršet) a ochrana PINem. Hmotnost 8,5 kg je na robotickou sekačku standardní. Kdy to smysl nedává Pokud máte trávník výrazně větší než 250 m², bude Landroid S250 pracovat na hranici svých možností a doba sečení se prodlouží. Pro větší zahrady má smysl zvážit modely M500 Plus nebo M600 Plus ze stejné řady. Rovněž pokud máte hodně úzkých průchodů pod 30 cm nebo extrémně členitý terén, může být orientace sekačky náročnější. Landroid S250 také vyžaduje instalaci obvodového drátu, což zabere několik hodin práce. Pokud hledáte sekačku bez drátu (s GPS nebo kamerovou navigací), budete muset sáhnout do vyšší cenové kategorie — ale tam už se bavíme o násobně vyšších částkách. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 4 795 Kč dostáváte robotickou sekačku s funkcemi, které běžně najdete u modelů za 8–10 tisíc. Wi-Fi připojení, aplikace, chytré plánování sečení podle počasí, dešťový senzor — to vše v ceně, která je pro robotické sekačky výjimečně nízká. Pokud máte menší zahradu a chcete konečně přestat trávit víkendy sekáním, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale robotickou sekačku ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné modely zahradní techniky. 