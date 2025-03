Konec frustrace s chytrou domácností? Testovali jsme Home Assistant, který slibuje propojit všechna zařízení

Možná se vám to stalo také. Koupili jste si chytrou žárovku od jednoho výrobce, detektor pohybu od druhého a senzor úniku vody od třetího. A i když všichni podporují třeba ZigBee, zjistili jste, že jejich propojení není vůbec snadné. A to je okamžik, kdy se vám může hodit Home Assistant.

Vzhled a provedení

Home Assistant je poměrně malá plastová krabička s částečně průhledným horním krytem. Na přední straně jsou umístěné 3 LED, které dávají blikáním najevo, co se zrovna děje. Pokud by vás rušily, lze blikání vypnout. Rozměry zařízení jsou 11 cm x 11 cm x 3 cm, vleze se tedy prakticky kamkoliv. Jen pozor na to, aby kolem něj byl prostor pro proudění vzduchu.

Vzadu najdeme několik portů. Hlavním je ale připojení k LAN, díky kterému je umožněno Home Assistantu porozhlédnout se kolem a zjistit, jaká zařízení se nachází poblíž. Kromě nej jsou zde dva USB porty, HDMI a slot na kartu micro SD.

Napájení zajišťuje speciální síťový adaptér, u kterého lze vyměnit vidlice za jiný systém. Výměna je opravdu snadná.

V mém případě našel úspěšně všechny komponenty chytré domácnosti od IKEA, tiskárnu Canon a dokonce i téměř 20 let starou televizi Panasonic Vierra, kterou si nedovolím označit za chytrou ani v nejodvážnějších snech.

Pokud připojíte k zařízení monitor pomocí HDMI kabelu a klávesnici pomocí USB, můžete využít konzoli. Naštěstí asi hlavní a také jedinou věcí, k čemu ji využijete, je získání adresy, přes kterou přistoupíte k systému pomocí prohlížeče. Pokud by vám – tak jako mně – nefungovala adresa http://homeassistant.local:8123, zkuste adresu http://homeassistant:8123.

Home Assistant

Home Assistant umožňuje spousty kouzel. Jedním ze základních je schopnost monitorovat zařízení v čase. Můžete se tak snadno podívat například na to, jak se vyvíjela teplota v pracovně. Mám tam několik teploměrů, takže si srovnáme, jestli měří stejně.

Home Assistant našel i můj router a nebo mobilní telefon. Lze se tak podívat na historii přenosových rychlostí nebo stav baterie zvoleného zařízení. Zde si ale můžeme všimnout jedné věci, a to výpadků v měření. Telefon S24 Ultra už totiž mám nachystaný na předání a tudíž ho nepoužívám. Když se ale dostal do úsporného stavu, Home Assistant ukazoval stále stav baterie 100 %, místo aby přiznal, že ztratil spojení.

Již jsem zmínil překvapivou detekci asi 20 let staré televize Panasonic Viera. Neumí toho moc, ale můžu zjistit, kdy se někdo na něco díval. V mém případě je to informace k ničemu, ale někomu by se to mohlo hodit.

Automatizace

Přehledy jsou fajn věc, ale hlavní síla je ve schopnosti propojit spolu zařízení, která to sama o sobě neumí. Například můžu naprogramovat scénu, kdy po příchodu domů (přesněji řečeno když se domů dostane telefon S24 Ultra) se rozsvítí světlo v mé pracovně.

Mnohem užitečnější je ale následující akce. Mám doma senzor úniku vody BADRING. Je součástí IKEA Home Smart a v době, kdy byl senzor uveden na trh, neuměl IKEA Home Smart přímo informovat o problému. Proto jsem si v Home Assistantovi napsal akci, která mě upozorní, kdyby se rybičky v akváriu příliš rozdováděly.

Akce funguje skvěle, jenže mezitím se IKEA chytla za nos a přidala možnost push notifikací. Takže jsem informován hned dvakrát.

Vady na kráse

Koncept Home Assistenta jako všeobjímajícího správce chytré domácnosti je určitě zajímavý, má ale několik nedostatků. Prvním z nich je to, že je vidět, že systém vytvářeli nerdi. Má hezkou grafiku a je přehledný, ale přesto vyžaduje odbornější znalosti a v některých detailech je příliš technický.

Pokud mám zmínit jednu věc, Home Assistant naskládá vedle sebe všechna detekovaný zařízení, ať už je to chytrá žárovka, zásuvka nebo teploměr. Proč jsou v pracovně vedle sebe jednotlivé komponenty tiskárny a senzor kvality ovzduší od IKEA, ale teploměr Tesla je v jiné sekci? Nevidím v tom žádnou logiku.

Co je horší, Home Assistant nedetekuje ani zdaleka všechna zařízení. Chválil jsem 20 let starou televizi, ale větší radost by mně udělala meteostanice Sencor, kterou mám právě na test nebo klimatizace. Ano, výtky by měly jít na vrub výrobcům zmíněných zařízení, ale ve výsledku to snižuje užitečnost Home Assistanta.

Ne vždy přečte všechny údaje

Dalším problémem je, že Home Assistant neumí načíst všechny údaje. Zvláště se to projevuje u protokolu Matter, ale i jinde. Mám chytrou zásuvku s měřením spotřeby, v Home Assistantovi ji ale vidím jako binární zařízení se stavy zapnuto/vypnuto. Spotřeba není vidět, takže na ní nemůžu postavit žádnou akci. Přitom by se vyloženě nabízelo vypnutí monitorů potom, co se uspí počítač nebo odpojení nabíječky poté, co se nabije baterie do foťáku nebo do drona.

Vzdálený přístup

Poslední výtkou je nedostupnost vzdáleného přístupu. Zatímco snad všechny komponenty chytré domácnosti, které doma mám, mohu sledovat a ovládat odkudkoliv, Home Assistant ne. On to umí, ale jde o zpoplatněnou funkci. Chápu, že musí běžet nějaký server, který vzdálený přístup obstarává, ale konkurence to zvládne v ceně.

Home Assistant Home Assistant Instalovat (Free) Google Play

Teoreticky by se mohlo jít připojit pomocí otevření nějakého portu. Co mně funguje, je připojení se k domácí VPN, ale tím se opět dostáváme k tomu, že toto zařízení není úplně vhodné pro laické uživatele.

Závěrem

Home Assistant mám doma asi 9 měsíců a mám z něj rozporuplné pocity. Na jednu stranu nebyla instalace nijak složitá a detekoval spoustu zařízení. Co se nastavilo, funguje a veškerá údržba spočívala v utírání prachu. Na druhou stranu je ale detekce zařízení poměrně náhodná. Zatímco s prehistorickými výrobky nemá problém, novinku ignoruje.

Než si Home Assistant koupíte, doporučil bych prověřit, jak na tom jsou vaše zařízení z hlediska podpory. Jsou kombinace, kdy Home Assistant dokáže vytvořit nové akce, které jsou užitečné a jinak nemožné, na druhou stranu kvůli ne dokonalé podpoře čtení všech hodnot můžete narazit na to, že vidíte jen zlomek možností některého zařízení.

Klady Dokáže pracovat s velkým množstvím zařízení

Obsahuje přehled stavů

Lze naprogramovat rozsáhlou automatizaci

Cena Zápory Nepozná všechna zařízení

Příliš technický

Za vzdálený přístup se musí platit

Hodnocení redakce: 70 %

Používáte Home Assistant?

Zdroj: Home Assistant, vlastní