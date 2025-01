Recenze Meteostanice Sencor SWS 16600: Předpověď počasí přímo z vašeho balkónu

Reklama

Do redakce se nám dostala meteostanice Sencor SWS 16600 WiFi SH a já se s radostí ujal jejího testování. Počasí je totiž něco, co ovlivňuje každodenní život a skrývá hodně zajímavého. Není to jen teplota a jak moc svítí sluníčko, ale sledovat lze spoustu dalších parametrů. A pokud jste jen malinko zvídaví, budete se na pohled na displej takto pokročilé meteostanice těšit víc než na ranní zprávy.

Kurýr mně doručil poměrně velký balík, ve kterém bylo všechno pěkně poskládáno. A tím všechno myslím opravdu hodně věcí. Výrobce naštěstí u balení přemýšlel a tak nebylo nijak složité se dostat k jednotlivým komponentám.

Obsah balení

V krabici najdete vnitřní modul, který na první pohled nevybočuje a meteostanici v něm poznáte hned. K němu je zde i adaptér a – světe div se – baterie CR 2032. Tu vložíte do zařízení pro případ výpadku napájení, abyste nepřišli o nastavení.

Dále je zde druhý menší modul, který můžete umístit do jiné místnosti, a který měří teplotu a vlhkost. Je napájen dvěma bateriemi AA, které už v balení ale nenajdete.

Zlatým hřebem je pak venkovní modul. Ten je částečně rozložený, ale dát ho dohromady není nic těžkého. Obsahuje čidla pro měření síly a směru větru (vrtulka), srážek (trychtýř) a intenzity světla. Původně jsem myslel, že to je jsou sluneční panely sloužící k napájení, ale ne, do modulu se vkládají tři baterie AA. Někde bude schovaný i teploměr a barometr.

Materiál a konstrukce

Co může být z plastu, je z plastu. Nejspíš to ničemu neškodí, protože provedení zvláště hlavní vnitřní jednotky je velice precizní. Displej je kryt sklem, není ale dotykový. Přídavný vnitřní modul je na tom už trochu hůř, ale určitě ne vyloženě špatně. Je to ostatně věc, kterou někam položíte nebo pověsíte a vzpomenete si na ni, až bude třeba vyměnit baterie.

Venkovní modul má plastové tělo, jen pro montáž najdete v balení kovové šroubky. Pro ochranu styčných ploch jsou v balení měkčené samolepky.

Instalace

Hlavní modul

Do vnitřního modulu vložíme knoflíkovou baterii. Zde jsem chvíli musel přemýšlet, protože pro otevření krytu potřebujete například minci. Kryt je z měkkého plastu, a když jsem ho zkusit otevřít příborovým nožem, začal se deformovat. Nepomohlo, že se otevírá po směru hodinových ručiček (doprava), místo běžného směru.

Tím ale trable končí. Modul připojíme na dodávaný adaptér, který zapojíme do zásuvky. Postavíme na stůl, případně pověsíme na zeď a můžeme pokračovat.

Přídavný vnitřní modul

Zde není moc o čem psát. Šroubováčkem odšroubujeme šroubek, který jistí kryt baterie, vložíme baterie do modulu, zase zajistíme. Hlavní modul si ho za chvíli sám najde.

Venkovní modul

Tak tohle byla větší legrace. Zvláště proto, že jsem ho zkoušel instalovat na zábradlí balkonu večer, když bylo nasněženo a mrzlo. To se bez asistence ukázalo jako příliš riskantní; nechtěl jsem hledat matičky nebo podložky u sousedů. Druhý pokus proběhl následující den za světla, a to už se dalo.

Můžete si vybrat, jestli modul připevníte na vodorovnou nebo svislou tyč či trubku. Úchyt upevníte pomocí 4 šroubků a vlastní modul do něj pak zasunete a zajistíte jedním šroubkem. Jde to zvládnout bez pomoci, ale když vám někdo bude přidržovat díly, aby se neprotáčely nebo neklouzaly, je to pohodlnější.

Malou výtku mám k prostoru pro baterie. Je umístěný zespod, což je v pořádku, ale je docela špatně přístupný. Kolem něj je prostě málo místa. Zatím netuším, jak často se budou baterie muset měnit a jak moc otravné to bude.

Venkovní modul obsahuje senzory deště, větru a slunečního svitu, je tedy důležité, aby byl nainstalován správně. Vzhledem k tomu, že bydlím v bytovce, jsem ho musel dát na zábradlí balkónu. Čidlo pro měření srážek je naštěstí mimo krytí od balkónu nad námi, ale protože je senzor mezi dvěma domy, blízko u zdi našeho bytu, je měření větru určitě ovlivněno.

Na modulu je šipka, která určuje orientaci. Šipka musí směřovat na sever. S tím vám pomohou třeba chytré hodinky nebo mobil s kompasem. Pro přesné vyvážení jsou na modulu vodováhy.

Software

Prakticky nedílnou součástí meteostanice je aplikace v mobilu. Můžete si vybrat mezi aplikací od výrobce Sencor Home a nebo Tuya. Já zvolil aplikaci od výrobce.

Instalace

Po spuštění aplikace si zvolíte heslo a pokud chcete, povolíte personalizaci. Aplikace žádá také o povolení zasílání oznámení. Tyto oprávnění můžete s klidem odmítnout.

V další fázi povolíte umístění, zvolíte vyhledání zařízení a tím jste hotoví. Během instalace je třeba připojit mobil na Wi-Fi 2,4 GHz. Vyhledání meteostanice bylo příkladné a bezproblémové.

Sencor Home

V aplikaci si můžete zobrazit aktuální stav a přehled minimálních a maximálních hodnot. Kromě nastavení jednotek zde najdete důležité nastavení meteorologických služeb. Aplikace podporuje nativně Wunderground a Weathercloud. Blíže se na tuto možnost podíváme v následující kapitole.

Meteoslužby

Kromě sledování naměřených hodnot na displeji meteostanice a v aplikaci můžete posunout vaši kariéru rosničky na vyšší úroveň a zapojit se do profi služeb Wunderground nebo Weathercloud. Registrace je zdarma a služby se vám za reportování naměřených údajů odmění dalšími pohledy na data, včetně historických grafů.

Wunderground

První meteorologickou službou v seznamu je Wunderground. Po zaregistrování meteostanice si můžete zobrazit aktuální měřené hodnoty. Nelekněte se, pokud chvíli po registraci bude stránka meteostanice hlásit chytu. Po pár minutách se to samo spraví.

Kromě aktuálních hodnot poskytuje Wunderground také pohled na historická data. Můžete si vybrat mezi zobrazením grafu a tabulkou.

Weathercloud

Nejprve jsem se vylekal, když jsem uviděl, že se na WeatherCloud reportují údaje z vnitřních senzorů. Toho lze totiž zneužít, dalo se odhadnout, kdy není nikdo doma.

Naštěstí jsou tyto údaje vidět jen pro vlastní meteostanici. U cizích se záložka s vnitřními hodnotami neukazuje. A to je dobře.

A takto pak vypadá přehled všech senzorů. Vzhledem k počasí jsou některé hodnoty nulové nebo minimální, například srážky nebo UV index. Co bychom chtěli v lednu, že.

Kromě aktuálních dat se můžete podívat i na historická. Služba ukazuje pohled za poslední den (24 hodin), týden a měsíc.

Služba Weathercloud neumožňuje procházet všechny grafy po dnech, ale můžete si zadat vlastní interval pro maximálně dvě hodnoty.

Vlastní služba

Kromě toho můžete přidat jednu vlastní službu, ale nedokázal jsem najít specifikace. Když jsem zadal vlastní url jednoduchého PHP souboru, který loguje veškeré přístupy, nezískal jsem žádná data. Jakoby meteostanice tuto url vůbec nevolala. Konzultoval jsem to s výrobcem, pokud se podaří tuto zajímavou funkci rozchodit, recenzi doplním.

Z praxe

Mít na internetu k dispozici spoustu historických dat je skvělé. Já si ale meteostanici pořizuju především proto, abych před odchodem z dobu věděl, jestli si obléct krátké kalhoty nebo vzít šálu, o deštníku ani nemluvě. Jak meteostanice Sencor SWS 16600 obstála v této úloze?

Především je skvělé, že je napájena ze zásuvky. Odpadá tak cesta přes celý pokoj, abych dokázal přečíst vybledlé písmo z displeje poháněného umírajícími bateriemi. Displej meteostanice Sencor 16600 je totiž skvělý, jasný a krásně viditelný za všech podmínek. Jediným limitem je moje krátkozrakost.

Vlastně tohle je jedna z mála výtek. Jas displeje nelze změnit nebo jsem nepřišel na to, jak. Vzhledem k tomu, že meteostanici máme v obývacím pokoji naproti televize, stěžovaly si manželka s dcerou, že je displej trochu ruší.

Pod displejem najdeme bytelná mechanická tlačítka. Těmi můžeme přepínat zobrazené údaje. Na zadní straně najdeme další tlačítka, která slouží k nastavování.

Jak už jsem zmínil, hlavní displej je přehledný a obsahuje všechny informace, které mě mohou zajímat. Pro historická data se mohu podívat na webu, ale např. historii atmosférického tlaku umí meteostanice zobrazit přímo na displeji. To je skvělé, protože z toho lze okamžitě odvodit, jak se asi bude počasí vyvíjet.

Závěr

Meteostanice Sencor SWS 16600 WiFi SH je rozhodně zajímavý výrobek. Funguje spolehlivě, za celou dobu testování jsem nenarazil na nutnost nějak zasahovat do jejího chodu. Pokud mohu posoudit i srovnáním s druhou meteostanicí, její měření jsou dostatečně přesná.

Meteostanice neudělá ani ostudu svým vzhledem. Tělo je poměrně konzervativní, displej je dle mého názoru tak akorát před hranicí mezi přehledností a čitelností a barevnou přeplácaností. Výtka by mohla směřovat k absenci senzoru okolního světla, displej září naplno i za tmy a může rušit. Škoda, že kabel od adaptéru je černý, vzhledem k tomu, že meteostanici máme na bílém stole u bílé zdi, více by mu slušel bílý kabel. Ale to je drobnost.

Klady: Přesné měření

Hodně měřených hodnot

Přehledný a čitelný displej

Podpora meteorologických služeb Zápory: Vyšší cena

Displej nejde ztmavit

Nefunguje vlastní meteorologická služba

Hůře dostupné baterie venkovního senzoru

Hodnocení redakce: 80 %

Cena: od 4 995 Kč

