Generální ředitel společnosti Huawei, Yu Chengdong oficiálně potvrdil, že HMS for Car je nyní dostupné v nejnovějším Mercedes-Benz S-Class. Uživatelé tak mohou na velké OLED obrazovce automobilu zobrazit libovolnou aplikaci, číst zprávy, poslouchat hudbu či podcasty, koukat na videa nebo hrát hry.

HMS for Car v nové S-Class

HMS for Car je cloudovou službou, která disponuje obchodem s aplikacemi. Ten je navíc integrovaný přímo do multimediálního systému Mercedes a nechybí ani inteligentní hlasový asistent Huawei. Zajímavý je také fakt, že aplikace spuštěné s HMS for Car nevyžadují instalaci, což se může v některých případech hodit. Ze strany Huawei se jedná o poměrně zajímavý tah zejména v Číně.

HMS for Car je prozatím dostupné pouze v nejnovější třídě S značky Mercedes-Benz a aktivujete jej pouze v Číně. To zda se objeví také u verzí pro Evropu není v tuto chvíli jasné. Společnost však sdělila, že bude tato služba dostupná i u jiných automobilů.

Co na službu říkáte?