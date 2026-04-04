Trojitý laser, Dolby Vision a Netflix v maličkém těle. Projektor Hisense M2SE PRO je teď o tři tisíce levnější!

Jakub Kárník
4.4.2026 08:00
Coffee table (tedy malé) projektory jsou kategorie, kde se snadno utopíte v průměrných produktech. Hisense M2SE PRO je na Alze za 26 991 Kč s kódem AUDIOVIDEOTYDNY10 a patří k tomu lepšímu, co v této kategorii dostanete — DLP projektor s trojitým laserem, nativním 4K rozlišením, podporou Dolby Vision a kompaktním tělem o váze 3,9 kg s přenosnou rukojetí.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete přenosný 4K projektor s laserovým zdrojem světla, který se nastaví prakticky sám a nabídne solidní filmový obraz.
⚠️ Zvažte, že vestavěný zvuk je slabší (doporučuje se soundbar), má jen jeden HDMI vstup a 1 100 lumenů stačí hlavně do zatemněné místnosti.
💡 Za 26 991 Kč dostanete trojitý laser, 4K DLP, HDR včetně Dolby Vision a všechny hlavní streamovací aplikace přímo v systému.

Proč zrovna tenhle

Trojitý RGB laser (technologie Trichoma) vytváří obraz se 110% pokrytím barevného gamutu BT.2020 — barvy jsou sytější a přirozenější než u jednolaserových modelů. Podpora HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision pokrývá všechny současné formáty. DLP technologie přináší vysoký kontrast s dobře podanými tmavými odstíny. Životnost laseru je 25 000 hodin — při třech hodinách denně to je přes 20 let.

Automatický systém nastavení sám zaostří, srovná lichoběžníkové zkreslení a přizpůsobí velikost obrazu. Otočný stojan umožňuje rychlé nastavení úhlu. Projekce od 65″ do 200″ ze vzdálenosti 1,4–5,8 m s optickým zoomem. Systém VIDAA nabízí certifikované aplikace Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, Apple TV+ i české služby. Konektivita zahrnuje AirPlay 2, Miracast, Bluetooth a Wi-Fi. K projektoru dostanete i přepravní pouzdro.

S čím počítat

Vestavěné reproduktory (2× 5W) jsou na běžné sledování dostačující, ale pro filmový zážitek doporučuje jak uživatel na Alze, tak zahraniční recenze připojit soundbar — zvuk postrádá dynamiku a při náročnějších scénách zkresluje. Jen jeden HDMI vstup znamená přepojování mezi konzolí a přehrávačem. A jas 1 100 lumenů je sice na tuto třídu solidní, ale za denního světla bez zatemnění to pořád nestačí.

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025