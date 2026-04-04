Trojitý laser, Dolby Vision a Netflix v maličkém těle. Projektor Hisense M2SE PRO je teď o tři tisíce levnější! Hisense M2SE PRO je kompaktní 4K DLP laserový projektor s VIDAA systémem, AirPlay 2 a certifikovaným Netflixem Původně 29 990 Kč, s kódem AUDIOVIDEOTYDNY10 za 26 991 Kč Trojitý laser, HDR10/HDR10+/Dolby Vision, obraz až 200" a hmotnost pod 4 kg Jakub Kárník Publikováno: 4.4.2026 08:00 Coffee table (tedy malé) projektory jsou kategorie, kde se snadno utopíte v průměrných produktech. Hisense M2SE PRO je na Alze za 26 991 Kč s kódem AUDIOVIDEOTYDNY10 a patří k tomu lepšímu, co v této kategorii dostanete — DLP projektor s trojitým laserem, nativním 4K rozlišením, podporou Dolby Vision a kompaktním tělem o váze 3,9 kg s přenosnou rukojetí. Proč zrovna tenhle S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete přenosný 4K projektor s laserovým zdrojem světla, který se nastaví prakticky sám a nabídne solidní filmový obraz.⚠️ Zvažte, že vestavěný zvuk je slabší (doporučuje se soundbar), má jen jeden HDMI vstup a 1 100 lumenů stačí hlavně do zatemněné místnosti.💡 Za 26 991 Kč dostanete trojitý laser, 4K DLP, HDR včetně Dolby Vision a všechny hlavní streamovací aplikace přímo v systému. Proč zrovna tenhle Trojitý RGB laser (technologie Trichoma) vytváří obraz se 110% pokrytím barevného gamutu BT.2020 — barvy jsou sytější a přirozenější než u jednolaserových modelů. Podpora HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision pokrývá všechny současné formáty. DLP technologie přináší vysoký kontrast s dobře podanými tmavými odstíny. Životnost laseru je 25 000 hodin — při třech hodinách denně to je přes 20 let. Automatický systém nastavení sám zaostří, srovná lichoběžníkové zkreslení a přizpůsobí velikost obrazu. Otočný stojan umožňuje rychlé nastavení úhlu. Projekce od 65″ do 200″ ze vzdálenosti 1,4–5,8 m s optickým zoomem. Systém VIDAA nabízí certifikované aplikace Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, Apple TV+ i české služby. Konektivita zahrnuje AirPlay 2, Miracast, Bluetooth a Wi-Fi. K projektoru dostanete i přepravní pouzdro. S čím počítat Vestavěné reproduktory (2× 5W) jsou na běžné sledování dostačující, ale pro filmový zážitek doporučuje jak uživatel na Alze, tak zahraniční recenze připojit soundbar — zvuk postrádá dynamiku a při náročnějších scénách zkresluje. Jen jeden HDMI vstup znamená přepojování mezi konzolí a přehrávačem. A jas 1 100 lumenů je sice na tuto třídu solidní, ale za denního světla bez zatemnění to pořád nestačí.