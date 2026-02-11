Chcete lepší zvuk v obýváku? Tento soundbar Hisense v Česku zlevnil, nabízí výkon až 480 W Hlavní stránka Zprávičky Hisense HS3100 je 3.1 soundbar s bezdrátovým subwooferem a celkovým výkonem 480 W Nabízí HDMI ARC, Dolby Digital, DTS Virtual X a režim pro zvýraznění dialogů S kódem ALZADNY30 stojí 3 493 Kč místo původních 4 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Soundbar s bezdrátovým subwooferem pod tři a půl tisíce? Hisense HS3100 nabízí přesně tohle. Jde o 3.1 systém s celkovým výkonem 480 W, který by měl solidně ozvučit obývák střední velikosti. A pokud máte doma televizi Hisense, získáte bonus v podobě bezproblémové integrace. Subwoofer bez kabelů Hlavní výhodou sestavy je bezdrátový 6,5″ subwoofer. Nemusíte řešit, kudy vést kabel napříč obývákem – subwoofer postavíte kamkoliv v dosahu a on se sám spáruje se soundbarem. Frekvenční rozsah začíná na 40 Hz, což znamená slušné basy pro filmy i hudbu. KOUPIT NA ALZE Samotný soundbar měří přes 90 cm na šířku, takže se hodí k televizím od 50 palců výš. V balení najdete i montážní sadu pro uchycení na zeď, pokud nechcete soundbar pokládat na stolek pod televizí. Čisté dialogy Konfigurace 3.1 znamená, že kromě levého a pravého kanálu máte i centrální reproduktor. Ten je důležitý hlavně pro dialogy – hlasy zní čistěji a neztratí se v hudbě nebo zvukových efektech. Hisense k tomu přidává technologii Voice Enhancement, která řeč ještě více zvýrazní. KOUPIT NA ALZE Pro prostorový zvuk jsou tu Dolby Digital a DTS Virtual X. Skutečný prostorový efekt sice nenahradí, ale pro běžné sledování filmů a seriálů to leckomu postačí. Připojení a ovládání Soundbar nabízí všechny standardní možnosti připojení: HDMI ARC pro propojení s televizí jedním kabelem a ovládání společným dálkovým ovladačem, optický vstup jako alternativu, AUX pro starší zařízení a Bluetooth pro streamování hudby z telefonu. K dispozici je i USB port pro přehrávání souborů z flashky. Majitelé televizí Hisense ocení režim TV Mode, který zajistí automatické spárování a možnost ovládat soundbar přímo z dálkového ovladače televize. Obě uživatelské recenze na Alze zmiňují právě bezproblémovou kompatibilitu s televizory Hisense. Co říkají zákazníci Hodnocení 4,2 z 5 od 15 zákazníků zní slibně, ale upřímně – podrobných recenzí je málo. Jeden zákazník chválí jednoduchého zapojení a dobrý zvuk, druhý potvrzuje kompatibilitu s televizí Hisense. Žádné stížnosti na kvalitu nebo problémy jsme nenašli, ale více zkušeností by se hodilo. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 4 990 Kč a teď s kódem ALZADNY30 stojí 3 493 Kč. Za 3.1 soundbar s bezdrátovým subwooferem a výkonem 480 W je to zajímavá cena. Konkurence v tomto segmentu často nabízí jen 2.1 sestavy nebo slabší výkon. Pokud hledáte cenově dostupný upgrade zvuku k televizi a nechcete tahat kabely k subwooferu, HS3100 stojí za zvážení. Máte k televizi soundbar, nebo vám zatím stačí vestavěné reproduktory? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza HiSense slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025