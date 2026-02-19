TOPlist

Tenhle soundbar Hisense zvukem překvapí! V Česku jej teď pořídíte za směšných 1 592 Kč

  • Hisense HS2000 je 2.1 soundbar s výkonem 240 W a vestavěným pasivním subwooferem
  • S kódem ALZADNY20 stojí 1 592 Kč místo 2 489 Kč
  • Podporuje Dolby Digital Plus, HDMI ARC, optiku, Bluetooth 5.3, AUX i USB

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
19.2.2026 20:00
Ikona komentáře 0
hisense soundbar

Ne každý chce za soundbar platit tisíce. Hisense HS2000 teď s kódem ALZADNY20 stojí 1 592 Kč a za tu cenu nabízí to, co řada dražších modelů ne – vestavěný subwoofer, slušnou konektivitu a zvuk, který je podle stovek zákazníků zásadní upgrade oproti reproduktorům v televizi. Není divu, že se na Alze prodalo přes tisíc kusů.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete výrazně lepší zvuk k televizi za minimum peněz – za 1 592 Kč těžko najdete lepší poměr cena/výkon.
⚠️ Zvažte, pokud očekáváte plnohodnotný prostorový zvuk nebo potřebujete dekódovat DTS z externích zařízení – to HS2000 neumí.
💡 Za 1 592 Kč dostanete 240W soundbar s vestavěným subwooferem, Bluetooth 5.3 a montážní sadou na zeď v balení.

ZOBRAZIT CENU NA ALZE

Co za ty peníze dostanete

Konfigurace 2.1 s integrovaným pasivním subwooferem znamená, že basy jsou znatelné i bez externího wooferu – řada recenzentů píše, že basy „jsou cítit“ a doporučují je spíš stáhnout na minimum. Nechybí podpora Dolby Digital Plus a DTS Virtual:X pro virtuální prostorový zvuk, sedm přednastavených ekvalizérů. Konektivita je na cenu nadstandardní: HDMI ARC, optický a koaxiální vstup, AUX, USB i Bluetooth 5.3. V balení najdete i montážní sadu na zeď a HDMI kabel.

Co říká 57 zákazníků

S hodnocením 4,5 z 5 a 84 % doporučením je HS2000 jedním z nejlépe hodnocených levných soundbarů na Alze. Zákazníci nejčastěji chválí překvapivě dobrý zvuk na svou cenu, snadné propojení přes HDMI ARC a solidní basy. Jeden z recenzentů přiznává, že by cenou tipoval soundbar za 200–300 €. Opakovaně zaznívá, že zvukový rozdíl oproti reproduktorům v televizi je okamžitě znatelný.

Z výtek: na vstupu AUX se po pár vteřinách ticha odpojuje signál (řešením je zvýšit hlasitost zdroje). Někteří uživatelé upozorňují, že DTS Virtual:X neznamená plnou dekódovací podporu DTS z externích přehrávačů – pokud pouštíte Blu-ray s DTS stopou, zvuk nepůjde. A klasika levnějších produktů: nálepky na povrchu po sobě nechávají lepidlo.

KOUPIT SOUNDBAR ZA 1 592 KČ

Verdikt

Hisense HS2000 za 1 592 Kč je typ produktu, u kterého se člověk ptá, kde je háček. Háček je v tom, že to není soundbar pro audiofily – ale pro běžného diváka, který chce výrazně lepší zvuk než z televize za minimum peněz, je to jedna z nejlepších koupí na Alze. Přes tisíc prodaných kusů a 84 % doporučení mluví jasně. Pokud k televizi žádný soundbar nemáte a nechcete utrácet, tohle je sázka na jistotu.

Pokud hledáte další příslušenství k televizi ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny.

VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY20

Máte k televizi soundbar, nebo vám stačí vestavěné reproduktory?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
LIDL-soundbar-novinka-dolby-atmos-obývák-s-televizí-květina

LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku

Jakub Kárník
11.12.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024