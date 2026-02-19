Tenhle soundbar Hisense zvukem překvapí! V Česku jej teď pořídíte za směšných 1 592 Kč Hlavní stránka Zprávičky Hisense HS2000 je 2.1 soundbar s výkonem 240 W a vestavěným pasivním subwooferem S kódem ALZADNY20 stojí 1 592 Kč místo 2 489 Kč Podporuje Dolby Digital Plus, HDMI ARC, optiku, Bluetooth 5.3, AUX i USB Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Ne každý chce za soundbar platit tisíce. Hisense HS2000 teď s kódem ALZADNY20 stojí 1 592 Kč a za tu cenu nabízí to, co řada dražších modelů ne – vestavěný subwoofer, slušnou konektivitu a zvuk, který je podle stovek zákazníků zásadní upgrade oproti reproduktorům v televizi. Není divu, že se na Alze prodalo přes tisíc kusů. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete výrazně lepší zvuk k televizi za minimum peněz – za 1 592 Kč těžko najdete lepší poměr cena/výkon.⚠️ Zvažte, pokud očekáváte plnohodnotný prostorový zvuk nebo potřebujete dekódovat DTS z externích zařízení – to HS2000 neumí.💡 Za 1 592 Kč dostanete 240W soundbar s vestavěným subwooferem, Bluetooth 5.3 a montážní sadou na zeď v balení. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co za ty peníze dostanete Konfigurace 2.1 s integrovaným pasivním subwooferem znamená, že basy jsou znatelné i bez externího wooferu – řada recenzentů píše, že basy „jsou cítit“ a doporučují je spíš stáhnout na minimum. Nechybí podpora Dolby Digital Plus a DTS Virtual:X pro virtuální prostorový zvuk, sedm přednastavených ekvalizérů. Konektivita je na cenu nadstandardní: HDMI ARC, optický a koaxiální vstup, AUX, USB i Bluetooth 5.3. V balení najdete i montážní sadu na zeď a HDMI kabel. Co říká 57 zákazníků S hodnocením 4,5 z 5 a 84 % doporučením je HS2000 jedním z nejlépe hodnocených levných soundbarů na Alze. Zákazníci nejčastěji chválí překvapivě dobrý zvuk na svou cenu, snadné propojení přes HDMI ARC a solidní basy. Jeden z recenzentů přiznává, že by cenou tipoval soundbar za 200–300 €. Opakovaně zaznívá, že zvukový rozdíl oproti reproduktorům v televizi je okamžitě znatelný. Z výtek: na vstupu AUX se po pár vteřinách ticha odpojuje signál (řešením je zvýšit hlasitost zdroje). Někteří uživatelé upozorňují, že DTS Virtual:X neznamená plnou dekódovací podporu DTS z externích přehrávačů – pokud pouštíte Blu-ray s DTS stopou, zvuk nepůjde. A klasika levnějších produktů: nálepky na povrchu po sobě nechávají lepidlo. KOUPIT SOUNDBAR ZA 1 592 KČ Verdikt Hisense HS2000 za 1 592 Kč je typ produktu, u kterého se člověk ptá, kde je háček. Háček je v tom, že to není soundbar pro audiofily – ale pro běžného diváka, který chce výrazně lepší zvuk než z televize za minimum peněz, je to jedna z nejlepších koupí na Alze. Přes tisíc prodaných kusů a 84 % doporučení mluví jasně. Pokud k televizi žádný soundbar nemáte a nechcete utrácet, tohle je sázka na jistotu. Pokud hledáte další příslušenství k televizi ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY20 Máte k televizi soundbar, nebo vám stačí vestavěné reproduktory? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza HiSense slevy soundbar Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku Jakub Kárník 11.12.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024