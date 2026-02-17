Je tohle aktuálně nejvýhodnější TV v Česku? Hisense 75U8Q má 2 880 zón, 165 Hz a skvělý zvuk Hlavní stránka Zprávičky Hisense 75U8Q je 75" Mini LED televize s 2 880 stmívacími zónami, 165 Hz v herním režimu a zvukem 4.1.2 / 90 W S kódem ALZADNY30 stojí 34 993 Kč místo 49 990 Kč – sleva 15 tisíc Kč Podporuje Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, Dolby Atmos a má certifikaci IMAX Enhanced Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Hisense řada U8Q patří mezi nejambicióznější Mini LED televize na trhu – a 75″ verzi teď s kódem ALZADNY30 pořídíte za 34 993 Kč místo původních 49 990 Kč. Za tuto cenu dostanete 2 880 stmívacích zón, což je víc než u řady dražších konkurentů, prémiový zvukový systém 4.1.2 s vestavěným subwooferem a kompletní herní výbavu se 165 Hz. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou Mini LED televizi s nadprůměrným zvukem i obrazem a nechcete platit 50+ tisíc.⚠️ Zvažte, pokud vám záleží primárně na dokonalé černé v temné místnosti – tam stále vede OLED.💡 Za 34 993 Kč je poměr úhlopříčka / počet stmívacích zón / zvuk jedním z nejlepších na českém trhu. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co dělá U8Q zajímavou Klíčovým parametrem je 2 880 lokálních stmívacích zón – to je výrazně víc, než nabízí většina konkurentů v podobné ceně (TCL C8K má stejný počet, ale stojí o 11 tisíc víc). Vysoký počet zón v praxi znamená přesnější podsvícení, lepší kontrast a méně halo efektu kolem světlých objektů na tmavém pozadí. Recenzenti z What Hi-Fi? u 65″ verze chválili mimořádný jas, hlubokou černou a vynikající kontrast – kombinaci, která ve Standard režimu patří mezi to nejlepší, co u Mini LED televizí viděli. Procesor Hi-View AI Engine PRO analyzuje obraz scénu po scéně a stará se o AI upscaling na 4K, automatické přepínání obrazových režimů podle typu obsahu i adaptivní přizpůsobení jasu okolnímu osvětlení samozřejmě nechybí. Podporovány jsou všechny důležité HDR formáty: Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10 i HLG. K tomu certifikace IMAX Enhanced a Filmmaker Mode. Zvuk a herní výbava Kde Hisense U8Q vyčnívá nad většinu konkurence, je zvuk. Systém 4.1.2 s výkonem 90 W zahrnuje boční, horní a zadní reproduktory plus subwoofer. Podpora Dolby Atmos a funkce Hi-Concerto (sladění se soundbarem Hisense) doplňují výbavu. Recenzenti potvrzují, že zvuk je silný a prostorový – u řady scén si vystačíte bez externího ozvučení. Pro hráče: 165 Hz v herním režimu ve 4K, VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro, herní dashboard s real-time správou výkonu a USB-C port podporující 4K/165 Hz přenos. Čtyři porty HDMI 2.1 znamenají dostatek prostoru pro konzole i PC. KOUPIT HISENSE 75U8Q V AKCI Na co se připravit Žádná televize není dokonalá a U8Q má několik kompromisů. Recenzenti upozorňují na občasné nekonzistence v obraze – v některých scénách mohou barvy (zejména pleťové tóny) vypadat lehce nepřirozeně a dynamické mapování tónů může být příliš agresivní. Filmmaker Mode paradoxně ztmavuje obraz víc, než je nutné, a černá v něm ztrácí hloubku oproti Standard režimu. Televize je také poměrně těžká – počítejte s tím při montáži na zeď. Systém VIDAA je funkční a má české hlasové ovládání, ale není tak propracovaný jako Google TV nebo webOS. Verdikt Hisense 75U8Q za 34 993 Kč je jednou z nejlépe vybavených 75″ Mini LED televizí, které za tuto cenu na českém trhu seženete. Kombinace 2 880 stmívacích zón, 90W zvuku 4.1.2, kompletní HDR podpory a 165Hz herního režimu je v kategorii pod 35 tisíc těžko překonatelná. Obraz ve Standard režimu je ve své nejlepší chvíli ohromující. Pokud hledáte velkou televizi do světlé místnosti s vysokým jasem a solidním zvukem rovnou z krabice, tahle sleva stojí za pozornost. Plus 5 let záruky po registraci je příjemný bonus. Pokud vás zajímají i další televizory ve slevě, podívejte se na probíhající Alza Dny, kde se pravidelně objevují akce na televize, monitory i příslušenství. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY30 Sáhli byste u 75″ televize raději po Mini LED s vysokým jasem, nebo po OLED s dokonalou černou? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024