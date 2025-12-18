Velká MiniLED TV Hisense hodně zlevnila! Má 144 Hz, vestavěný subwoofer a teď stojí lehce přes 20 tisíc Hlavní stránka Zprávičky 75palcová MiniLED televize Hisense E8Q nyní stojí 21 990 Kč se slevovým kódem ALZADNY15 Nativní 144Hz panel pro hráče, zabudovaný subwoofer a Pantone-certifikované QLED barvy AI 4K Upscaling, Dolby Vision IQ a Dolby Atmos za cenu jedné z nejlevnějších 75" MiniLED TV v Česku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Čínský Hisense rozšířil letos svou nabídku o model E8Q s MiniLED technologií, který cílí na zákazníky hledající velkou televizi s pokročilými funkcemi za rozumnou cenu. 75palcová verze původně stála 32 990 Kč, nyní se s kódem ALZADNY15 prodává za 21 990 Kč – sleva činí 11 000 Kč. Jde o jednu z nejlevnějších 75″ MiniLED televizí dostupných v Česku. MiniLED a QLED s miliardou odstínů MiniLED technologie používá tisíce malých LED diod místo desítek větších pro přesnější řízení podsvícení a vyšší kontrast. Tento model má 240 zón, což není vzhledem k velikosti žádný zázrak, rozdíl oproti běžné televizi bude ale stále markantní. Pantone-certifikovaný QLED panel zobrazí více než miliardu odstínů barev s širokým barevným spektrem pro realistické zobrazení. Procesor Hi-View AI Engine neustále analyzuje a optimalizuje obraz. AI 4K Upscaling vylepší obsah v nižším rozlišení na úroveň blízkou 4K – starší filmy nebo televizní vysílání budou vypadat ostřeji a detailněji. Podpora všech hlavních HDR formátů (Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, HDR10, HLG) zajišťuje živé barvy a vysoký kontrast. KOUPIT HISENSE E8Q V AKCI 144Hz herní režim a VRR Pro hráče nabízí E8Q nativní 144Hz panel s Game Mode PRO, který podporuje VRR a AMD FreeSync Premium. Minimální zpoždění a plynulý obraz bez trhání oceníte u rychlých her. HDMI 2.1 umožňuje plné využití moderních konzolí jako PlayStation 5 nebo Xbox Series X. Herní dashboard umožňuje upravovat nastavení v reálném čase a sledovat herní data bez přerušení hry. Zabudovaný subwoofer a Dolby Atmos Televize má zabudovaný subwoofer pro hluboké basy bez nutnosti kupovat externí. Podpora Dolby Atmos vytváří prostorový 3D zvuk – od jemného hudebního pozadí až po silné výbuchy v akčních scénách. AI Sports Mode vylepšuje sportovní přenosy eliminací rozmazaných pohybů a zlepšením zvukových efektů pro autentický stadionový zážitek. VIDAA systém a konektivita Televize běží na systému VIDAA s přístupem k Oneplay (O2TV), Disney+, Netflix, Prime Video a dalším. WiFi 6E, Bluetooth 5.0 a Apple AirPlay 2 zajišťují rychlé připojení a kompatibilitu se zařízeními. Filmmaker Mode automaticky upraví obraz na původní nastavení tvůrců pro věrné zobrazení filmů včetně správného poměru stran a barev. Pro koho je E8Q vhodný? Hisense 75E8Q za 21 990 Kč cílí na ty, kdo hledají velkou MiniLED televizi s pokročilými funkcemi za rozumnou cenu. Jde o jednu z nejlevnějších 75″ MiniLED TV v Česku – konkurence v této velikosti a s touto technologií stojí klidně o 10-20 tisíc více. Oceníte ji pokud chcete velkou obrazovku pro filmy, sport nebo hraní. 144Hz panel s VRR a nízkou odezvou uspokojí náročné hráče, zabudovaný subwoofer poskytne kvalitní zvuk bez nutnosti dokupovat další hardware. AI funkce vylepší i starší obsah na úroveň blízkou 4K. SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY15 Na druhou stranu počítejte s tím, že E8Q není špičkový model – Hisense má dražší řadu U7Q nebo U8K s více zónami lokálního stmívání a vyšším jasem. Pro většinu uživatelů ale E8Q poskytne více než dostatečnou kvalitu obrazu za výrazně nižší cenu. Pokud hledáte velkou MiniLED televizi s 144Hz panelem, zabudovaným subwooferem a AI funkcemi za rozumnou cenu, Hisense 75E8Q za 21 990 Kč představuje vynikající volbu. Sleva 11 000 Kč dělá z této televize jednu z nejdostupnějších 75″ MiniLED modelů na českém trhu. Je pro vás 75 palců dostatečně velká úhlopříčka? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza HiSense slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024