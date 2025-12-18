TOPlist

Velká MiniLED TV Hisense hodně zlevnila! Má 144 Hz, vestavěný subwoofer a teď stojí lehce přes 20 tisíc

  • 75palcová MiniLED televize Hisense E8Q nyní stojí 21 990 Kč se slevovým kódem ALZADNY15
  • Nativní 144Hz panel pro hráče, zabudovaný subwoofer a Pantone-certifikované QLED barvy
  • AI 4K Upscaling, Dolby Vision IQ a Dolby Atmos za cenu jedné z nejlevnějších 75" MiniLED TV v Česku

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
18.12.2025 06:00
Ikona komentáře 0
hisense tv webp

Čínský Hisense rozšířil letos svou nabídku o model E8Q s MiniLED technologií, který cílí na zákazníky hledající velkou televizi s pokročilými funkcemi za rozumnou cenu. 75palcová verze původně stála 32 990 Kč, nyní se s kódem ALZADNY15 prodává za 21 990 Kč – sleva činí 11 000 Kč. Jde o jednu z nejlevnějších 75″ MiniLED televizí dostupných v Česku.

MiniLED a QLED s miliardou odstínů

MiniLED technologie používá tisíce malých LED diod místo desítek větších pro přesnější řízení podsvícení a vyšší kontrast. Tento model má 240 zón, což není vzhledem k velikosti žádný zázrak, rozdíl oproti běžné televizi bude ale stále markantní. Pantone-certifikovaný QLED panel zobrazí více než miliardu odstínů barev s širokým barevným spektrem pro realistické zobrazení.

Hisense 75E8Q

Procesor Hi-View AI Engine neustále analyzuje a optimalizuje obraz. AI 4K Upscaling vylepší obsah v nižším rozlišení na úroveň blízkou 4K – starší filmy nebo televizní vysílání budou vypadat ostřeji a detailněji. Podpora všech hlavních HDR formátů (Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, HDR10, HLG) zajišťuje živé barvy a vysoký kontrast.

KOUPIT HISENSE E8Q V AKCI

144Hz herní režim a VRR

Pro hráče nabízí E8Q nativní 144Hz panel s Game Mode PRO, který podporuje VRR a AMD FreeSync Premium. Minimální zpoždění a plynulý obraz bez trhání oceníte u rychlých her. HDMI 2.1 umožňuje plné využití moderních konzolí jako PlayStation 5 nebo Xbox Series X.

Herní dashboard umožňuje upravovat nastavení v reálném čase a sledovat herní data bez přerušení hry.

Zabudovaný subwoofer a Dolby Atmos

Televize má zabudovaný subwoofer pro hluboké basy bez nutnosti kupovat externí. Podpora Dolby Atmos vytváří prostorový 3D zvuk – od jemného hudebního pozadí až po silné výbuchy v akčních scénách.

AI Sports Mode vylepšuje sportovní přenosy eliminací rozmazaných pohybů a zlepšením zvukových efektů pro autentický stadionový zážitek.

VIDAA systém a konektivita

Televize běží na systému VIDAA s přístupem k Oneplay (O2TV), Disney+, Netflix, Prime Video a dalším. WiFi 6E, Bluetooth 5.0 a Apple AirPlay 2 zajišťují rychlé připojení a kompatibilitu se zařízeními.

Filmmaker Mode automaticky upraví obraz na původní nastavení tvůrců pro věrné zobrazení filmů včetně správného poměru stran a barev.

Pro koho je E8Q vhodný?

Hisense 75E8Q za 21 990 Kč cílí na ty, kdo hledají velkou MiniLED televizi s pokročilými funkcemi za rozumnou cenu. Jde o jednu z nejlevnějších 75″ MiniLED TV v Česku – konkurence v této velikosti a s touto technologií stojí klidně o 10-20 tisíc více.

Oceníte ji pokud chcete velkou obrazovku pro filmy, sport nebo hraní. 144Hz panel s VRR a nízkou odezvou uspokojí náročné hráče, zabudovaný subwoofer poskytne kvalitní zvuk bez nutnosti dokupovat další hardware. AI funkce vylepší i starší obsah na úroveň blízkou 4K.

SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY15

Na druhou stranu počítejte s tím, že E8Q není špičkový model – Hisense má dražší řadu U7Q nebo U8K s více zónami lokálního stmívání a vyšším jasem. Pro většinu uživatelů ale E8Q poskytne více než dostatečnou kvalitu obrazu za výrazně nižší cenu.

Pokud hledáte velkou MiniLED televizi s 144Hz panelem, zabudovaným subwooferem a AI funkcemi za rozumnou cenu, Hisense 75E8Q za 21 990 Kč představuje vynikající volbu. Sleva 11 000 Kč dělá z této televize jednu z nejdostupnějších 75″ MiniLED modelů na českém trhu.

Je pro vás 75 palců dostatečně velká úhlopříčka?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024
televizor moderní obývací pokoj světlý

Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku

Jakub Kárník
21.10.2024