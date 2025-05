Nejvýhodnější televize na českém trhu? Za 17,5 tisíce má MiniLED, 144 Hz a kvalitní reproduktory!

Vzpomínáte si na předloňský model Hisense 65U8KQ, který vstupoval na český trh s ambiciózní cenou kolem 40 tisíc korun? Tenhle televizor, který posbíral mnoho ocenění a výborných recenzí, se nyní dá pořídit za velmi zajímavou částku. Pokud si v Alze zadáte promo kód ALZADNY35, vyjde vás na pouhých 17 544 Kč. A to už stojí za pozornost, protože jde o jeden z nejlepších poměrů výkon/cena, který aktuálně na trhu najdete.

Mini LED technologie za cenu běžného LCD

Klíčovou předností tohoto 65palcového televizoru je Mini LED podsvícení, které běžně najdete až u podstatně dražších modelů. Díky až 1300 nezávislým stmívacím zónám tento televizor dokáže vykouzlit opravdu hlubokou černou, ale zároveň rozzářit konkrétní části obrazu na maximum. Výsledkem je skvělý dynamický rozsah, který v této cenové kategorii nemá obdoby. Ve špičce se Hisense 65U8KQ dokáže rozjasnit až na 1500 nitů, což je velmi solidní hodnota.

Hisense navíc podporuje všechny hlavní HDR formáty včetně Dolby Vision, HDR10+ i HLG, takže ať už sledujete obsah z jakéhokoliv zdroje, vždy dostanete to nejlepší možné zobrazení.

Hráči, zbystřete

Zatímco mnoho konkurenčních televizí v této cenové kategorii nabízí maximálně 60Hz panel, Hisense 65U8KQ přichází dvojnásobkem. Základem je 100/120Hz panel, který se v herním režimu dokáže vytáhnout až na 144 Hz. K tomu přidejte podporu VRR (variabilní obnovovací frekvence) a zejména nízkou vstupní latenci pod 20 ms, což z něj dělá ideálního partnera pro moderní herní konzole jako PlayStation 5 či Xbox Series X.

Čtyři HDMI vstupy (z toho dva s podporou HDMI 2.1) poskytují dostatek konektivity i pro náročnější obývákové sestavy.

Solidní zvuk bez nutnosti dokupovat soundbar

Většina televizorů dnes nabízí zvuk, který je přinejlepším průměrný, a u takto tenkých modelů to ani jinak nejde. Hisense ale vsadil na integrovaný soundbar s celkovým výkonem 50 W a podporou Dolby Atmos i DTS Virtual:X. V praxi to znamená, že i bez externích reproduktorů si užijete poměrně kvalitní zvukový zážitek s dobře definovanými basy a čistými dialogy.

Samozřejmě, audiofily to zcela neuspokojí, ale pro běžné sledování filmů, seriálů či hraní her je integrovaný zvukový systém víc než dostačující a mnohem lepší než u konkurence. A když uvážíme, že slušný externí soundbar by vás stál několik tisíc navíc, je to další bod pro celkovou hodnotu tohoto televizoru.

VIDAA – jiná, ale použitelná alternativa

Zatímco většina výrobců sází na Google TV, Hisense se vydal vlastní cestou s operačním systémem VIDAA. Ten byl v minulosti terčem kritiky kvůli omezenému výběru aplikací, ale aktuální verze už nabízí prakticky všechny populární streamovací služby – Netflix, Disney+, Max, Apple TV+, ale i lokální Oneplay.

Pokud tedy uvažujete o nové velké televizi s nadstandardními parametry, ale rozpočet vás tlačí k průměrným modelům, tohle je pravděpodobně jedna z nejlepších příležitostí na trhu. Za cenu, která se běžně pohybuje v kategorii základních 65″ LCD televizí, dostanete prémiový model s Mini LED technologií.

Cena: 17 544 Kč

