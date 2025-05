Do Česka míří špičkový televizor Hisense! Má fenomenální jas a 165 Hz, známe cenu

Hledáte televizor s pokročilou zobrazovací technologií a špičkovým jasem za rozumnou cenu? Máme pro vás skvělou zprávu – jeden z nejočekávanějších modelů pro rok 2025, Hisense U8Q, se pomalu dostává i do české nabídky. Televize s Mini LED podsvícením a parádní výbavou se již objevila v katalogu prodejce Alza s cenou 27 990 Kč za 55″ provedení. K dispozici by měla být co nevidět.

Špičkový obraz s extrémním jasem

Vlajková loď značky Hisense pro rok 2025 vyniká především svým Mini-LED PRO panelem s QLED technologií, který přináší ohromující obraz s extrémním jasem až 5 000 nitů. Televize díky tomu nabízí vynikající kontrast, hlubokou černou a věrnější podání barev i ve velmi světlých místnostech. Až 6 000 lokálních zón stmívání zajišťuje precizní kontrolu podsvícení pro dokonalé zobrazení tmavých scén.

Díky technologii Anti-Reflection PRO se navíc nemusíte obávat odlesků, a to ani při sledování za denního světla. Televizor podporuje všechny moderní HDR formáty včetně Dolby Vision IQ a HDR10+ Adaptive, což zajišťuje špičkový filmový zážitek přímo u vás doma.

Herní zážitek bez kompromisů

Hisense U8Q cílí i na náročné hráče – 165Hz obnovovací frekvence v kombinaci s technologií AMD FreeSync Premium PRO znamená dokonale plynulý obraz bez trhání. Televizor disponuje Game Dashboardem pro snadné nastavení parametrů během hraní a nabízí odezvu pouhých 11 ms, což jej řadí mezi absolutní špičku v této kategorii.

Nechybí ani USB-C port s podporou rychlého nabíjení, který uvítají majitelé moderních herních konzolí a příslušenství. Pro maximální konektivitu je televizor vybaven čtyřmi HDMI 2.1 porty podporujícími přenos 4K signálu při 165 Hz.

Zvukový zážitek jako v kině

Co se týče zvuku, Hisense U8Q nabízí 4.1.2 kanálový audio systém s celkovým výkonem až 100 W včetně vestavěného subwooferu. Díky podpoře Dolby Atmos a prostorového zvuku si užijete filmový zážitek jako v kině, přičemž technologie AI Sound automaticky optimalizuje zvukový výstup podle typu sledovaného obsahu.

Pro ještě lepší zážitek nabízí televizor také funkci Hi-Concerto, která zajišťuje dokonalou součinnost s kompatibilními soundbary Hisense pro maximální zvukový výkon.

Chytré funkce pro každodenní použití

Televizor běží na operačním systému VIDAA, který poskytuje snadný přístup k populárním streamovacím službám jako Netflix, Disney+, HBO Max a Oneplay (dříve Voyo a O2 TV). Díky hlasovému ovládání v češtině můžete televizor ovládat bez nutnosti mačkat tlačítka.

Nechybí ani dálkový ovladač s USB-C a solárním nabíjením, který eliminuje potřebu klasických baterií, čímž přispívá k ekologické udržitelnosti.

Co říkáte na výbavu televize Hisense U8Q?

Zdroje: Alza, Hisense (1, 2)