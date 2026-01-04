Výborná MiniLED TV Hisense v akci! Má 144 Hz, vestavěný subwoofer a nestojí ani 15 tisíc Hlavní stránka Zprávičky 65" Mini LED televize Hisense U7Q s 220 stmívacími zónami a 144Hz panelem stojí nyní 14 693 Kč Nabízí Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDMI 2.1 s VRR a 40W ozvučení s vestavěným subwooferem V dubnu 2025 stála 24 990 Kč – k tomu dostanete 5 let záruky a předplatné Antik TV zdarma Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Mini LED televize za cenu běžného QLED? Hisense 65U7Q je 165cm televize s lokálním stmíváním, která v dubnu přišla na trh za 24 990 Kč. Postupně klesla na 20 990 Kč a nyní ji na Alze seženete za 14 693 Kč s kódem VYPRODEJ30. Mini LED s 220 stmívacími zónami Hlavní předností U7Q je technologie Mini LED s 220 lokálními stmívacími zónami. Není to tisíce zón jako u prémiových modelů, ale oproti běžnému Edge LED podsvícení je to výrazný skok. Černá bude hlubší, blooming minimální a kontrast celkově lepší. Panel kombinuje Mini LED podsvícení s QLED technologií a certifikací Pantone pro přesné barevné podání. Podpora HDR je kompletní: Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10 i HLG. Adaptivní varianty přizpůsobují obraz okolnímu osvětlení – praktické pro obývák s měnícím se světlem během dne. 144Hz panel pro hráče Hisense cílí i na hráče. Panel zvládá 100/120 Hz nativně, v herním režimu až 144 Hz. K tomu HDMI 2.1 na všech čtyřech portech, VRR (Variable Refresh Rate), ALLM a AMD FreeSync Premium. Herní lišta Gamer Dashboard umožňuje sledovat a upravovat nastavení bez přerušení hry. O zpracování obrazu se stará procesor Hi-View AI Engine s funkcemi jako AI 4K Upscaling pro vylepšení méně kvalitního obsahu nebo AI Sports Mode pro sportovní přenosy. Filmmaker Mode zachová originální podání filmů bez dodatečného zpracování. HISENSE 65U7Q ZA 14 693 KČ 40W ozvučení s vestavěným subwooferem Hisense nezapomněl na zvuk. Reproduktory mají celkový výkon 40 W a součástí je vestavěný subwoofer pro hlubší basy. Podpora Dolby Atmos vytváří základní prostorový zvuk bez nutnosti externího soundbaru. Funkce Hi-Concerto umožňuje synchronizaci s kompatibilním soundbarem pro ještě lepší zážitek. Nechybí WiFi 6E, Bluetooth 5.0, AirPlay 2 a bezdrátový přenos zvuku WISA Ready. Televize běží na systému VIDAA s podporou českého hlasového ovládání a integrace do chytré domácnosti přes Google Home, Apple Home i Matter. Pro koho je televize vhodná? Hisense 65U7Q cílí na zákazníky, kteří chtějí Mini LED technologii za rozumnou cenu. Za 14 693 Kč dostanete 65″ televizi s lokálním stmíváním, 144Hz panelem pro hraní, kompletní HDR podporou a slušným ozvučením. To je kombinace, kterou jinde za tuto cenu těžko najdete. KOUPIT HISENSE 65U7Q Zvažujete Mini LED televizi? Jaká úhlopříčka by vám vyhovovala? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza HiSense slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024