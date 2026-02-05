Tahle 55" TV Hisense má Mini LED panel, až 144 Hz a 40W zvuk s Dolby Atmos. Teď zlevnila na historické mininum Hlavní stránka Zprávičky Televizor Hisense 55U7Q s Mini-LED podsvícením klesl na nové cenové minimum 11 182 Kč Model kombinuje 144Hz panel s QLED technologií, Dolby Vision IQ a vestavěným subwooferem Čtyři porty HDMI 2.1 a herní režim s odezvou 7 ms ocení především hráči na konzolích Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste v poslední době zvažovali pořízení televizoru s pokročilejším podsvícením, ale odrazovala vás cena OLED modelů, Hisense má zajímavou alternativu. Řada U7Q kombinuje technologii Mini-LED s quantum dot vrstvou a nyní se dostala na historicky nejnižší cenu. V e-shopu Softcom pořídíte 55″ model za 11 182 Kč, při uvedení loni v květnu přitom stál 19 990 Kč. Mini-LED s kontrastem 5000:1 Hlavním tahákem Hisense 55U7Q je Mini-LED podsvícení, které díky menším diodám umožňuje přesnější řízení jasu v jednotlivých zónách obrazovky. Výrobce udává kontrastní poměr 5000:1, což je hodnota, která se blíží dražším modelům. V kombinaci s QLED technologií by měl televizor nabídnout syté barvy s širokým barevným gamutem. Panel disponuje rozlišením 4K a 144Hz obnovovací frekvencí, přičemž podporuje všechny běžné HDR formáty včetně Dolby Vision IQ a HDR10+ Adaptive. Obě technologie dokážou automaticky přizpůsobit obraz okolnímu osvětlení místnosti. Pozorovací úhly dosahují standardních 178 stupňů. Herní výbava na solidní úrovni Hráči na konzolích PlayStation 5 nebo Xbox Series X ocení čtyři porty HDMI 2.1, z nichž dva podporují VRR při 144 Hz. Herní režim slibuje odezvu pouhých 7 ms při 4K a 120 snímcích za sekundu, což je konkurenceschopná hodnota. Nechybí ani podpora AMD FreeSync Premium pro eliminaci trhání obrazu a herní lišta pro rychlé nastavení parametrů. CHCI TELEVIZI HISENSE V AKCI Za zmínku stojí také zvuková výbava. Televizor integruje 2.1 kanálový systém s celkovým výkonem 40 W včetně vestavěného subwooferu. Podporuje Dolby Atmos i DTS Virtual X, takže základní prostorový zvuk zvládne i bez externího soundbaru. Pro koho je televizor vhodný Hisense 55U7Q představuje rozumný kompromis pro ty, kteří chtějí Mini-LED technologii bez nutnosti investovat do prémiových modelů za 20 tisíc a více. Ocení ho především hráči na konzolích díky 144Hz panelu a nízké odezvě, ale také běžní diváci filmů a seriálů, kteří využijí podporu Dolby Vision. Naopak bych televizor nedoporučoval těm, kdo primárně sledují obsah v tmavých místnostech a očekávají dokonalou černou úroveň OLED panelů. Mini-LED sice nabízí lepší kontrast než běžné LED televizory, ale s OLED se v tomto ohledu měřit nemůže. Také energetická třída G při HDR obsahu naznačuje vyšší spotřebu. KOUPIT HISENSE 55U7Q Televizor běží na operačním systému VIDAA s přímým přístupem k aplikacím Netflix, Disney+, HBO Max nebo Oneplay. Podporuje také AirPlay 2 pro streamování z Apple zařízení a hlasové ovládání v češtině. Zaujala vás tato cena, nebo byste raději počkali na další slevy? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce HiSense Mini LED Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024