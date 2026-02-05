TOPlist

Tahle 55" TV Hisense má Mini LED panel, až 144 Hz a 40W zvuk s Dolby Atmos. Teď zlevnila na historické mininum

  • Televizor Hisense 55U7Q s Mini-LED podsvícením klesl na nové cenové minimum 11 182 Kč
  • Model kombinuje 144Hz panel s QLED technologií, Dolby Vision IQ a vestavěným subwooferem
  • Čtyři porty HDMI 2.1 a herní režim s odezvou 7 ms ocení především hráči na konzolích

Adam Kurfürst
5.2.2026 22:00
Hisense 55U7Q v obyvaku ai ilustrace

Pokud jste v poslední době zvažovali pořízení televizoru s pokročilejším podsvícením, ale odrazovala vás cena OLED modelů, Hisense má zajímavou alternativu. Řada U7Q kombinuje technologii Mini-LED s quantum dot vrstvou a nyní se dostala na historicky nejnižší cenu. V e-shopu Softcom pořídíte 55″ model za 11 182 Kč, při uvedení loni v květnu přitom stál 19 990 Kč.

Mini-LED s kontrastem 5000:1

Hlavním tahákem Hisense 55U7Q je Mini-LED podsvícení, které díky menším diodám umožňuje přesnější řízení jasu v jednotlivých zónách obrazovky. Výrobce udává kontrastní poměr 5000:1, což je hodnota, která se blíží dražším modelům. V kombinaci s QLED technologií by měl televizor nabídnout syté barvy s širokým barevným gamutem.

Hisense 55U7Q render zepredu

Panel disponuje rozlišením 4K a 144Hz obnovovací frekvencí, přičemž podporuje všechny běžné HDR formáty včetně Dolby Vision IQ a HDR10+ Adaptive. Obě technologie dokážou automaticky přizpůsobit obraz okolnímu osvětlení místnosti. Pozorovací úhly dosahují standardních 178 stupňů.

Herní výbava na solidní úrovni

Hráči na konzolích PlayStation 5 nebo Xbox Series X ocení čtyři porty HDMI 2.1, z nichž dva podporují VRR při 144 Hz. Herní režim slibuje odezvu pouhých 7 ms při 4K a 120 snímcích za sekundu, což je konkurenceschopná hodnota. Nechybí ani podpora AMD FreeSync Premium pro eliminaci trhání obrazu a herní lišta pro rychlé nastavení parametrů.

Za zmínku stojí také zvuková výbava. Televizor integruje 2.1 kanálový systém s celkovým výkonem 40 W včetně vestavěného subwooferu. Podporuje Dolby Atmos i DTS Virtual X, takže základní prostorový zvuk zvládne i bez externího soundbaru.

Pro koho je televizor vhodný

Hisense 55U7Q představuje rozumný kompromis pro ty, kteří chtějí Mini-LED technologii bez nutnosti investovat do prémiových modelů za 20 tisíc a více. Ocení ho především hráči na konzolích díky 144Hz panelu a nízké odezvě, ale také běžní diváci filmů a seriálů, kteří využijí podporu Dolby Vision.

Hisense 55U7Q v obyvaku na stene oficialni

Naopak bych televizor nedoporučoval těm, kdo primárně sledují obsah v tmavých místnostech a očekávají dokonalou černou úroveň OLED panelů. Mini-LED sice nabízí lepší kontrast než běžné LED televizory, ale s OLED se v tomto ohledu měřit nemůže. Také energetická třída G při HDR obsahu naznačuje vyšší spotřebu.

Televizor běží na operačním systému VIDAA s přímým přístupem k aplikacím Netflix, Disney+, HBO Max nebo Oneplay. Podporuje také AirPlay 2 pro streamování z Apple zařízení a hlasové ovládání v češtině.

Zaujala vás tato cena, nebo byste raději počkali na další slevy?

