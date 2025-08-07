Tohle je aktuálně nejlevnější Mini LED televize v Česku. Hisense 55U6NQ nestojí ani 10 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Hisense 55U6NQ je Mini-LED televize s Quantum Dot technologií a rozlišením 4K Nabízí pokročilé funkce pro sledování filmů i hraní her za cenu 9 590 Kč Podporuje Dolby Vision IQ, HDR10+ a disponuje 20W systémem s Dolby Atmos Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.8.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Populární 55″ televize Hisense 55U6NQ s pokročilou Mini-LED technologií je nyní k dispozici za nejnižší cenu v historii. Podle srovnávače Heureka ještě nikdy nebyla levnější než za současných 9 590 Kč, což podle stejného zdroje současně představuje nejlepší cenu za televizi s tímto typem panelu na českém trhu. Za tuto částku získáte moderní televizi s řadou pokročilých funkcí, které by vás u jiných značek vyšly podstatně dráž. Úchvatný obraz díky Mini-LED a Quantum Dot Hisense 55U6NQ nabízí 55″ panel s rozlišením 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů), který využívá kombinaci Mini-LED podsvícení a technologie Quantum Dot. Mini-LED zajišťuje přesné podsvícení díky 160 nezávislým zónám, což přináší výrazně lepší kontrast než u běžných LED televizí. Tmavé scény jsou opravdu černé a světlé partie zářivé. Díky technologii Quantum Dot Colour dokáže televize zobrazit více než miliardu barevných odstínů. Barvy jsou živější, přirozenější a realističtější. Panel podporuje HDR10+, HLG a Dolby Vision IQ, které dále rozšiřují dynamický rozsah a přizpůsobují obraz okolním světelným podmínkám. CHCI TUTO TELEVIZI Inteligentní optimalizace obrazu a zvuku O kvalitní obraz se dále stará technologie Hi-View Engine s umělou inteligencí, která analyzuje a optimalizuje obraz v reálném čase. Každá scéna je automaticky upravena pro co nejlepší vizuální zážitek. Nechybí ani MEMC pro plynulejší zobrazení rychlých scén a funkce Total Ambient Adaptive, která přizpůsobuje obraz okolním podmínkám – nastavuje jas podle světla v místnosti a ladí barvy podle okolní teploty světla. Zvukový zážitek zajišťuje 20W audio systém s technologií Dolby Atmos, jenž má za cíl vytvořit prostorový zvuk bez potřeby dodatečných reproduktorů. Pro dosažení nejlepšího zážitku ale bude pochopitelně lepší zainvestovat do samotného audio systému nebo si pořídit soundbar. Skvělé funkce pro hráče i filmové fanoušky Hisense 55U6NQ myslí i na hráče. Speciální herní režim Game Mode Plus minimalizuje zpoždění obrazu a zvyšuje plynulost hraní. Díky podpoře HSR 120 Hz si užijete hladší pohyb ve hrách na nejnovějších herních konzolích. Pro filmové nadšence je pak připraven Filmmaker Mode, který zajišťuje přesně takové zobrazení filmů, jak jej zamýšleli jejich tvůrci. Chytré funkce a snadné ovládání Televize běží na operačním systému VIDAA U7.6, který nabízí intuitivní a rychlé uživatelské rozhraní. Máte snadný přístup k oblíbeným streamovacím službám jako Netflix, YouTube, Prime Video a dalším. Nechybí ani podpora AirPlay 2 pro bezdrátové streamování obsahu z Apple zařízení. Televize nezaostává ani v oblasti konektivity. Nabízí 3 HDMI porty, 2 USB konektory, podporu Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz) a Bluetooth. Díky tomu můžete snadno připojit herní konzole a další zařízení. ZOBRAZIT NA HEUREKA.CZ Proč si pořídit právě tento model? Hisense 55U6NQ nabízí v této cenové kategorii nadstandardní výbavu. Spojuje prémiové technologie Mini-LED a Quantum Dot, které byly donedávna doménou pouze výrazně dražších televizí. Podporuje všechny moderní HDR formáty včetně Dolby Vision IQ a nabízí pokročilé funkce pro sledování filmů i hraní her. S aktuální cenou 9 590 Kč, která je podle Heureky nejnižší v historii, představuje televize Hisense 55U6NQ výjimečně dobrý poměr ceny a výkonu. Pokud hledáte kvalitní 55″ televizi s moderními technologiemi za rozumnou cenu, těžko najdete lepší nabídku. Cena: 9 590 Kč Využijete tuto historicky nejnižší cenu na prémiovou Mini-LED televizi Hisense? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář HiSense miniLED Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024