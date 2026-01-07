QLED televize Hisense se 144Hz je ideální pro hráče! Teď klesla pod 10 tisíc Hlavní stránka Zprávičky 55" QLED televize Hisense se 144Hz herním režimem a AMD FreeSync Premium stojí 9 518 Kč Má Quantum Dot panel, Dolby Vision, Dolby Atmos a 4× HDMI – solidní výbava pro PS5 nebo Xbox Původně stála 15 990 Kč – sleva 40 % plus dárek v podobě předplatného Antik TV zdarma Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Hledáte televizor pro PlayStation 5 nebo Xbox a nechcete utrácet 20 tisíc? Hisense 55E7Q PRO nabízí 144Hz panel s AMD FreeSync Premium za cenu, která dává smysl. Původně stál 15 990 Kč, nyní ho na Alze seženete za 9 518 Kč s kódem VYPRODEJ25. 144 Hz pro hráče za rozumné peníze Nativní 144Hz panel v herním režimu je hlavní tahák tohoto modelu. K tomu AMD FreeSync Premium a VRR (Variable Refresh Rate) – kombinace, která eliminuje trhání obrazu a vstupní zpoždění. Herní dashboard umožňuje sledovat výkon a upravovat nastavení přímo během hraní. Romana z Klatov koupila televizi právě pro PS5: „Televize se pořídila zejména jako herní, velmi vyhovuje. Skvělá kvalita obrazu, jednoduchost, ideální velikost.“ František z Plzně chválí: „Výborné zobrazení, jednoduchá instalace programů.“ QLED – ano, ale ne Mini LED Buďme upřímní: za necelých 10 tisíc nedostanete Mini LED s tisíci stmívacích zón. Quantum Dot technologie ale zajistí živé barvy a slušný barevný gamut. Podpora Dolby Vision, HDR10+ a režim Filmmaker Mode pro filmové puristy – na tuhle cenu nadstandardní výbava. Technologie MEMC (odhad a kompenzace pohybu) a AI Smooth Motion pomáhají s plynulostí rychlých scén. Adaptivní světelný senzor automaticky upravuje jas podle okolního osvětlení. HISENSE 55″ ZA 9 518 KČ VIDAA systém a české hlasové ovládání Operační systém VIDAA není tak propracovaný jako WebOS nebo Tizen, ale nabízí rychlý přístup k hlavním streamovacím službám: Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max, Oneplay. Hlasové ovládání funguje v češtině přes VIDAA Voice, podporována je i Amazon Alexa. Konektivita zahrnuje 4× HDMI, 2× USB, LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth, Chromecast a Apple AirPlay 2. Reproduktory 20 W s Dolby Atmos – na běžné sledování stačí, ale soundbar rozhodně stojí časem za zvážení. Pro koho je televize vhodná? Hisense 55E7Q PRO za 9 518 Kč cílí na hráče s omezeným rozpočtem, kteří chtějí využít potenciál PS5 nebo Xbox Series X. 144Hz panel, VRR a FreeSync Premium – to jsou funkce, které jinde za tuto cenu nenajdete. Hodnocení 4,8 z 5 od 18 zákazníků, 100 % doporučuje a reklamovanost 0 % při 500+ prodaných kusech. Bonus: předplatné Antik TV v hodnotě 4 068 Kč zdarma po registraci. KOUPIT HISENSE 55″ Na co si dát pozor? Václav zmiňuje „trochu složitější ovládání, ale to se snad časem podá“ – VIDAA není tak intuitivní jako konkurenční systémy. Není to Mini LED, takže černá nebude tak hluboká jako u dražších modelů. Ale položme si otázku: kde jinde seženete 55″ QLED se 144Hz panelem, Dolby Vision a FreeSync Premium za necelých 10 tisíc? Hisense tu nabízí výbavu střední třídy za cenu základních modelů. Máte zkušenost s televizory Hisense? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza HiSense slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024