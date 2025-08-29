55" QLED televize Hisense zlevnila na 7 tisíc. Má 4K rozlišení a Dolby Atmos Hlavní stránka Zprávičky Hisense 55E79NQ má QLED panel s technologií Quantum Dot Dolby Vision a Dolby Atmos zajistí filmový zážitek jako v kině Cena klesla pod 7 tisíc korun, vyjde ještě lépe než v rámci červencové akce Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.8.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud vyhlížíte větší televizi s kvalitním obrazem, máme pro vás zajímavý tip. Hisense 55E79NQ s 55″ QLED panelem se nyní prodává za cenu pod 7 000 Kč, což je ještě lepší nabídka než ta, o které jsme vás informovali v polovině července. Tehdy stála televize o několik stovek víc, teď se dostáváme na opravdu zajímavou částku za QLED technologii v této úhlopříčce. QLED panel zobrazí přes miliardu odstínů Hlavní devizou modelu Hisense 55E79NQ je QLED technologie s Quantum Dot Colour, která dokáže zobrazit více než miliardu různých odstínů. V praxi to znamená živější barvy a přirozenější obraz než u klasických LED televizí. Panel má 4K rozlišení 3840 × 2160 pixelů a díky technologii Dolby Vision nabízí až 40× jasnější světla a 10× tmavší černou než standardní HDR. K tomu přidejte HDR10+ a HLG pro širokou kompatibilitu s různými zdroji obsahu. CHCI SLEVU NA HISENSE O zvuk se stará technologie Dolby Atmos, která vytváří prostorový zvukový efekt. Vestavěné reproduktory mají sice výkon jen 20 W, ale pro běžné sledování to stačí. Náročnější posluchači si můžou připojit soundbar přes HDMI eARC. Chytrý systém VIDAA a herní funkce Televize běží na operačním systému VIDAA, který nabízí všechny populární streamovací služby jako Netflix, Disney+, HBO Max nebo YouTube. Systém je svižný a přehledný, i když možná není tak propracovaný jako Google TV u konkurence. Nechybí hlasové ovládání ani možnost sdílení obsahu z telefonu. Hráči ocení režim Game Mode Plus s odezvou 8 ms a podporou VRR (proměnlivé obnovovací frekvence) pro plynulejší obraz bez trhání. Panel má sice základní 60Hz obnovovací frekvenci, ale díky technologii MEMC dokáže interpolovat obraz pro hladší pohyb. K dispozici jsou 3× HDMI porty, z toho jeden s eARC pro soundbar. Srovnání s TCL 55P755 – která je lepší volba? Ve čtvrtek jsme psali o televizi TCL 55P755, která také zlevnila na 6 990 Kč. Jak si tyto dva modely stojí ve vzájemném srovnání? ParametrHisense 55E79NQTCL 55P755Panel55″ QLED55″ LEDRozlišení4K UHD4K UHDHDRDolby Vision, HDR10+, HLGDolby Vision, HDR10+Obnovovací frekvence60 Hz + MEMC120Hz Game AcceleratorOperační systémVIDAAGoogle TVHDMI3× HDMI (1× eARC)3× HDMI 2.1Herní odezva8 msNižší s ALLMCenaPod 7 000 Kč6 990 Kč Hisense vyhrává v kvalitě obrazu díky QLED panelu s technologií Quantum Dot, která poskytuje živější barvy a lepší kontrast. TCL zase boduje u hráčů díky 120Hz Game Acceleratoru. Google TV je také propracovanější než VIDAA systém. KOUPÍM RADĚJI TCL Pro koho je Hisense 55E79NQ vhodná volba? A komu by Hisense 55E79NQ sedla nejlépe. Televize je ideální pro filmové fanoušky, kteří ocení kvalitnější QLED obraz s Dolby Vision, ale nepotřebují nejnovější herní funkce. Hodí se také pro ty, kdo hledají velkou televizi do obýváku za rozumnou cenu a chtějí lepší obraz, než nabízí běžné LED modely. Naopak zapálenější hráči by měli zvážit zmíněnou TCL 55P755 s vyšší obnovovací frekvencí. Také pokud preferujete Google TV s širší nabídkou aplikací a lepší integrací s Android ekosystémem, bude pro vás TCL praktičtější volbou. ZOBRAZIT HISENSE 55E79NQ Za cenu pod 7 tisíc korun ale Hisense 55E79NQ představuje zajímavou nabídku. QLED panel v této cenové kategorii není běžný a rozdíl v obrazové kvalitě oproti klasickým LED televizím je znatelný, zejména při sledování HDR obsahu. Využijete této slevy na QLED televizi Hisense? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko HiSense Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024