Cena 4K televize TCL 55P755 opět klesla na minimum! Za 7 tisíc nabízí Google TV, Dolby Atmos a 120Hz herní režim

Cena televize TCL 55P755 klesla zpět na červnové minimum
Nabízí 55" 4K panel s HDR10+ a Dolby Vision
Nechybí herní režim se 120Hz obnovovací frekvencí a HDMI 2.1

Adam Kurfürst
Publikováno: 28.8.2025 18:00

Oblíbená televize TCL 55P755 se vrátila na své historické cenové minimum z června, kdy stála 6 896 Kč. Aktuální cena 6 990 Kč představuje skvělou příležitost pořídit si moderní 4K televizi s pokročilými funkcemi za velmi rozumnou cenu. Model s 55″ úhlopříčkou nabízí šikovné technologie, které běžně najdete u výrazně dražších televizí.

Kvalitní 4K obraz s podporou nejnovějších standardů

TCL 55P755 disponuje Direct LED panelem se 4K UHD rozlišením 3840 × 2160 pixelů, které zajišťuje ostrý a detailní obraz. Televize podporuje HDR10+ a Dolby Vision, což znamená lepší kontrast, živější barvy a více viditelných detailů ve světlých i tmavých částech obrazu. Panel zobrazuje 93 % barevného gamutu DCI-P3, takže se můžete těšit na přirozenější a bohatší barvy než u běžných televizí v této cenové kategorii. Technologie Motion Clarity se postará o plynulé zobrazení rychlých scén bez rozmazání, což oceníte při sledování sportovních přenosů nebo akčních filmů. Díky bezrámečkovému designu působí televize moderně a obrazovka opticky větší. CHCI UŠETŘIT NA TCL 55P755 Herní funkce, které potěší náročnější hráče Pro hráče má TCL 55P755 připravené pokročilé funkce. 120Hz Game Accelerator zajišťuje plynulý herní zážitek s vyšší obnovovací frekvencí, zatímco HDMI 2.1 garantuje nízkou odezvu a podporu nejnovějších herních konzolí. Funkce Game Master 3.0 nabízí specializované herní režimy pro různé žánry her, včetně FPS a RPG. Televize podporuje ALLM (Auto Low Latency Mode) pro automatické přepnutí do herního režimu a proměnlivou obnovovací frekvenci, která eliminuje trhání obrazu. Praktický je také herní panel, kde můžete sledovat aktuální snímkovou frekvenci a rychle měnit nastavení bez opuštění hry. Google TV pro pohodlné streamování Operační systém Google TV přináší přístup ke všem populárním streamovacím službám jako Netflix, Disney+, HBO Max nebo YouTube. Systém se učí z vašich preferencí a doporučuje obsah přesně podle vašeho vkusu. Díky vestavěnému Chromecastu můžete jednoduše přenášet obsah z telefonu nebo tabletu na velkou obrazovku. Hlasový asistent Google Assistant umožňuje ovládat televizi hlasem – stačí se zeptat na počasí, vyhledat oblíbený film nebo ovládat chytré spotřebiče v domácnosti. Pro rodiny s dětmi je k dispozici speciální dětský profil s bezpečným obsahem. Prostorový zvuk díky Dolby Atmos O kvalitní zvukový doprovod se stará technologie Dolby Atmos, která vytváří trojrozměrný zvukový prostor. V kombinaci s DTS Virtual:X získáte pocit, že zvuk přichází ze všech stran, což výrazně zvyšuje ponoření do děje. Výkon reproduktorů 20 W je dostačující pro běžné použití, i když náročnější posluchači možná ocení připojení soundbaru. KOUPIT TCL 55P755 Praktické funkce a konektivita Televize nabízí 3× HDMI port pro připojení herních konzolí, set-top boxu nebo soundbaru, 2× USB pro přehrávání z flash disků a samozřejmě Wi-Fi a Bluetooth pro bezdrátové připojení. Nechybí ani slot CI+ pro kartičku od kabelového operátora a LAN port pro stabilní internetové připojení. Pro koho je TCL 55P755 ideální volbou? TCL 55P755 za 6 990 Kč představuje rozumnou volbu pro ty, kdo hledají velkou 4K televizi s moderními funkcemi bez nutnosti utrácet desítky tisíc. Oceníte ji především pokud často streamujete obsah z Netflixu či YouTube, příležitostně hrajete na konzoli a chcete solidní obraz pro běžné sledování. Televize nabízí velmi slušný poměr cena/výkon – dostanete 55″ 4K panel s podporou HDR, chytrý systém Google TV, základní herní funkce včetně vyšší obnovovací frekvence a prostorový zvuk Dolby Atmos. To vše za cenu, za kterou byste před pár lety dostali maximálně základní Full HD model. Samozřejmě nejde o prémiovou televizi. Náročnější cinefily možná zklamou omezené pozorovací úhly typické pro LED panely nebo fakt, že 20W reproduktory nedokážou plně využít potenciál Dolby Atmos. Hardcore hráči zase mohou postrádat technologie jako VRR nebo nativní 120Hz panel. Ale když vezmete v úvahu cenu, dostáváte opravdu hodně muziky. ZOBRAZIT AKCI NA TCL 55P755 Pokud tedy patříte mezi běžné uživatele, kteří chtějí rozumně velkou televizi pro každodenní sledování, občasné hraní a streamování, těžko v této cenové kategorii najdete lepší nabídku. Za necelých 7 tisíc korun získáte televizi, která zvládne většinu toho, co od ní běžná domácnost potřebuje. Využijete návratu ceny TCL 55P755 na historické minimum?

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 