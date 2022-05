“Hey, Google” nebude úplně třeba. Jak vzbudíme Asistenta?

V rámci konference Google I/O americký technologický gigant samozřejmě neukázal pouze hardwarové novinky nebo nové prvky v systému Android 13, ale i několik úprav pro stávající aplikace, služby a nástroje. Výjimkou není Asistent Google, u kterého byla potvrzena již dříve poodhalená skutečnost – do budoucna nebude potřebovat svou typickou hlášku pro probuzení či vykonání příkazu. Říkat “Hey, Google” (nebo “OK, Google”) nebude v některých případech nutné.

Starší úniky naznačovaly, že Asistent bude uživateli připraven bez fráze okamžitě posloužit například při přijímání hovoru nebo vypínání budíku. Nyní (ve videu od času 1:46:55) byly oficiálně doplněny například dotazy na aktuální čas, zhasínání/rozsvěcení či ladění jasu u chytrého osvětlení nebo předpověď počasí. Tyto Quick phrases (Rychlé fráze) mají začít nejprve fungovat u domácího centra Nest Hub Max.

Google Keynote (Google I/O ‘22)

Stejné zařízení si osvojí také druhou možnost, jak se vyhnout doposud nutnému oslovení asistenta. Funkce Look and Talk (Podívej se a mluv) umožní uživateli zahájit řeč poté, co zařízení rozporná pohled namířený do jeho kamery.

Současně s těmito novinkami bylo rovněž oznámeno, že Asistent Google bude trpělivější při pomalé řeči a rozpozná například i rozmýšlení uprostřed věty a typické “ummmm”. Jde o další a další šikovné funkce, které u spousty Čechů ještě více umocní touho po Asistentovi v našem jazyce. To je ale v nedohlednu.

Která z uvedených funkcí vám přijde nejzajímavější?