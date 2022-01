Lenovo prý chystá další herní mobily Legion se dvěma vzhledy

Známý twitterový tipér a zdroj mnoha zajímavých úniků Evan Blass alias @evleaks vypustil do světa informace o dvou údajných nadcházejících smartphonech od firmy Lenovo. Jedním z nich je již delší dobu očekávaný třetí mobil do herní série Legion (přičemž označení Duel už je minulostí) a tím druhým pak má být model s označením Lenovo Halo. I když má ke hraní her při prvním pohledu na údajný design blíže Legion alias “Diablo”, ani konzervativně vzhlížející Halo nebude žádný slaboch. Přeci jen i on má podle všeho na zádech také nápis Legion.

Podle spekulací má model Halo přijít s Qualcomm čipsetem s označením SM8475, což by mohl být Snapdragon 8 Gen 2 či Snapdragon 8 Gen 1 Plus či podobně. Tedy vylepšená verze vlajkového procesoru této americké firmy. Že tento mobil (alespoň podle výše přiloženého prvního snímku) skutečně klame tělem, potvrzují i další zveřejněné specifikace. Patří mezi ně 6.67″ FHD+ displej se 144Hz obnovovací a 300Hz dotykovou frekvencí, 8/12/16 gigabajtů RAM, 128/256GB UFS 3.1 paměti, 5 000mAh baterie s 65W nabíjením či 50mpx hlavním foťákem.

To nový Legion, pravděpodobně kompletně pojmenovaný Legion Phone 3 Elite či Pro, dává výkon na odiv okamžitě. Pokud budou obrázky odpovídat skutečnosti, můžeme se znovu těšit na neortodoxní umístění zadních fotoaparátů a celkový sci-fi design. Pod kapotou to má být ještě zajímavější. Evan Blass zmiňuje kupříkladu 6.92″ AMOLED 144Hz/720Hz displej s jasem 1 300 nitů, čipset Snapdragon 8 Gen 1, 12/18 GB RAM, 128/256 GB úložiště nebo 5 600mAh baterii.

K tomu dva konektory USB-C, osm virtuálních tlačítek, duální HaptiX vibrace, vnější osvětlení, dva Dolby Atmos reproduktory, čtyři mikrofony a u prémiové verze kožená záda. Zatímco model Lenovo Halo by měl dorazit někdy v druhé polovině roku, nový Legion se nejspíš ukáže již v tomto kvartálu.

Jaké tipujete ceny u těchto modelů?

Zdroj: @evleaks