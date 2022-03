HBO Max chce nahradit běžnou televizi. Jak?

Streamovací platformy jako Netflix, Amazon Prime Video nebo HBO Max se postupně rozšiřují na stále větší množství obrazovek a pomaličku tak nahrazují tradiční televizní stanice. Důvody jsou přitom dva a to dosti zásadní.

HBO Max přichází s novou funkcí zamíchat

Prvním z nich je svoboda. Můžete si prostě kdykoliv pustit na co máte chuť a nemusíte na megafilm čekat do osmé hodiny večerní. Druhým pak samotný obsah. Kvalita seriálů a filmů dostupných na těchto platformách je úplně někde jinde. Přesto si klasická televize zachovává jednu menší výhodu. Když vaříte, uklízíte a nebo jste prostě doma sami a nechcete mít ticho, prostě si jen pustíte televizi do pozadí a v podstatě ji ani příliš nevnímáte. Jasně, pustit si podcast, YouTube video nebo cokoliv dalšího je jistě také řešení, ale opět si musíte něco vybrat. U televize ne.

HBO MAX startuje v Česku!

A právě proto se HBO Max rozhodlo přijít s novou funkcí, která vám zamíchá vámi vybraným seriálem a bude pouštět epizody na přeskáčku. Zajímavostí však je, že se společnost rozhodla zařadit sem jen některé seriály. Celkem je jich 45 a pochopitelně zde nenaleznete snímky, na které je potřeba se soustředit, což dává smysl. Nechybí třeba tituly jako Teorie velkého třesku, Přátelé či Mentalista, ale také animované seriály pro děti. Funkce je prozatím dostupná pouze ve webovém prohlížeči, ale je jen otázkou času, než se rozšíří na další zařízení.

Jak často si pouštíte televizi jen tak?

Zdroj: deadline.com