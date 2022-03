Které filmy a seriály táhnou v ČR na HBO Max nejvíc? Máme žebříček

Zajímá vás, na so se Češi v prvním týdnu tuzemského fungování služby HBO Max nejvíce dívali? Od oficiálního zpřístupnění tohoto náhradníka za HBO GO neuběhlo ani 14 dní, nicméně “na stole” už máme první zajímavé statistiky ke sledování a dva základní žebříčky. Díky analýze služby JustWatch je na světě přehled, jak si u českých diváků vedly v období od 8. do 14. března jak filmy, tak i seriály.

TOP filmy a seriály za první týden fungování HBO Max v ČR

Filmy Looney Tunes: Zpět v akci Duna Záskok Matrix Ressurections Okupace Batman začíná The White Fortress Okupace Země: Rainfall Icahn: The Restless Billionaire Sestra



Seriály Euforie Geniální přítelkyně Vychováni vlky Peacemaker Čas čarodějnic Batwoman Co děláme v temnotách Malý Sheldon Mělas to vědět Rick a Morty



Filmový žebříček od JustWatch ukazuje, že mezi největšími taháky dle očekávání nechyběly “áčkové” filmy od Warner Brothers jako Duna či čtvrtý Matrix. Mezi seriály excelovala Euforie a první desítku uzavírá explicitní zábavná dvojka Rick a Morty.

Které zmíněné filmy a seriály jste už viděli?

Zdroj: TZ