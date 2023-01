Které filmy na HBO Max sledují Češi v lednu? Tady je TOP 5

Black Adam

Black Adam, kterého si zahrál Dwayne Johnson, alias The Rock byl obdařen všemocnou mocí egyptských bohů. Následně byl vysvobozen ze svého pozemského hrobu a je připraven nastolit poměrně jedinečnou formu spravedlnosti. Film není vyloženě špatný, ale jde spíše o béčko. Každopádně pokud máte rádi filmy, u kterých nemusíte moc přemýšlet, není Black Adam tak špatný, jak ukazuje třeba hodnocení na ČSFD.

Black Adam (2022) final CZ HD trailer

ČSFD hodnocení: 55 %

To nic, drahá

To nic, drahá je americký psychologický snímek režisérky a herečky Olivie Wilde, která si mimochodem zahrála ve skvělých filmech, jako například Ona či Rivalové. Příběh se odehrává v 50. letech a točí se okolo Alice a jejího manžela (Harry Styles), kteří spolu žijí ve zdánlivě dokonalém vztahu.

TO NIC, DRAHÁ (2022) | Trailer | české titulky

ČSFD hodnocení: 66 %

Střípky

Střípky (v angličtině The Little Things) je americký kriminální thriller, kde ztvárňuje postavu policisty Joea Deacona Denzel Washington. Ten je vyslán z Kern County do Los Angeles, aby posbíral důkazy. Namísto toho se však náhodou zapojí do pátraní po sériovém vrahovi, který terorizuje celé město.

THE LITTLE THINGS – Official Trailer

ČSFD hodnocení: 62 %

Elvis

Elvis je jedním z nejlepších biografických filmů roku 2022. Pojednává o slavném zpěvákovi, který bohužel opustil tento svět (stejně jako další členové tzv. Klubu 27) příliš brzy. Pokud se chcete dozvědět více nejen o jeho životě, ale také o tom, jak tenkrát fungoval západní svět, rozhodně doporučujeme jeho zhlédnutí. Jednu ze svých nejlepších rolí zde předvedl Tom Hanks, který si zahrál Elvisova manažera.

Elvis (2022) CZ HD trailer

ČSFD hodnocení: 79 %

The Batman

The Batman nový film od Matta Reevese, který stojí za snímky jako Úsvit planety opic. Christiana Balea vystřídal Robert Pattinson, který svou roli zvládl více než důstojně. Nový Batman sice podle našeho názoru není tak dobrý, jako ty Nolana, každopádně jde stále o velmi kvalitní snímek, na který si však budete muset vyhradit téměř tři hodiny vašeho času.

Batman (2022) CZ HD trailer

ČSFD hodnocení: 79 %

Jaký zajímavý film jste v poslední době viděli vy?

Zdroj: FlixPatrol