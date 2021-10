Kdy a za kolik bude HBO Max v ČR? Tady dostaneme odpovědi

Nedávno jsme vás informovali o tom, že do Evropy (včetně ČR) sice s nepříjemným zpožděním, ale přece jen míří streamovací služba HBO Max. Nabídka, která má po světě postupně nahradit stávající HBO GO, bude dle předchozích informací v tuzemsku a dalších evropských zemích dostupná až od roku 2022. Již nyní v říjnu k ní ale provozovatel oznámí několik podrobností, mezi které by jistě měly patřit také ceny. Dříve bylo naznačeno, že by zákazníci měli platit podobné ceny jako doposud.

Odpovědi na otázky Kdy to přijde? a Kolik to bude stát? bychom měli znát již 5. října. Na toto datum totiž naplánovaly všechny facebookové stránky HBO Max v evropských zemích společnou událost “HBO Max European Live Event”. V popisu americká služba slibuje očekávaný mix obsahu od Warner Bros., HBO, HBO Max, DC a Cartoon Network. Pokud chcete představení nové služby sledovat živě, udělejte si čas v úterý od 11. hodiny.

Na které tituly z HBO Max se těšíte?