5 podstatných věcí, kterých jste si (možná) nevšimli v novém traileru na Harryho Pottera Hlavní stránka Zprávičky HBO zveřejnilo první trailer na seriálovou adaptaci Harryho Pottera, premiéra je plánována na Vánoce 2026 Trailer je plný detailů, které při prvním sledování snadno přehlédnete — od nového znaku Bradavic až po zcela nové scény Seriál se bude od filmů lišit víc, než se na první pohled zdá Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 První trailer na nový HBO seriál Harry Potter a Kámen mudrců je venku a fanoušci ho pochopitelně procházejí snímek po snímku. Většina pozornosti padla na hlavní trio — Dominic McLaughlin jako Harry, Arabella Stanton jako Hermiona a Alastair Stout jako Ron — ale ve dvou minutách záběrů se toho skrývá mnohem víc. Tady je několik věcí, které vám při prvním sledování nejspíš unikly. 1. Seriál se jmenuje Philosopher's Stone, ne Sorcerer's Stone 2. Harry chodí do normální školy a Dudley ho šikanuje 3. Hagrid bere Harryho do Londýna metrem 4. Znak Bradavic prošel redesignem 5. Neville Longbottom 6. Voldemort zatím obsazen není — a HBO to přiznává 7. Daniel Radcliffe napsal novému Harrymu dopis 1. Seriál se jmenuje Philosopher’s Stone, ne Sorcerer’s Stone Drobnost, která ale něco říká o přístupu tvůrců a které si většina lidí z našich končin nevšimne. Americká filmová distribuce v roce 2001 přejmenovala první díl na Sorcerer’s Stone, protože si studia myslela, že slovo „filosof“ americké publikum odradí. HBO se vrací k původnímu názvu z knih. Je to symbolické gesto — seriál se hlásí k předloze, ne k filmové tradici. 2. Harry chodí do normální školy a Dudley ho šikanuje Filmy Harryho život před Bradavicemi odbývaly poměrně rychle. Seriál zjevně plánuje strávit u Dursleyových výrazně víc času — v traileru jsou záběry, kde Dudley a jeho parta šikanují Harryho přímo ve škole. Ve filmech se o tom mluví jen okrajově, tady to dostane prostor. Stejně tak scéna, kde teta Petunie stříhá Harrymu vlasy, které mu magicky dorůstají zpátky. Bel Powley hraje Petunii s citelnou zlostí, která je věrohodnější než filmová verze, kde Petunie připomínala spíše karikaturu… 3. Hagrid bere Harryho do Londýna metrem V traileru jsou záběry z londýnského metra, kde Nick Frost coby Hagrid Harrymu po cestě do Příčné ulice vypráví o jeho rodičích. Tato scéna ve filmech vůbec není — tam Hagrid přiletěl na motorce a další den šli rovnou nakupovat. Seriál si tedy dovoluje přidat nové scény a rozšířit příběh tam, kde filmy nechávaly mezery. Pro diváky, kteří znají předlohu nazpaměť, to bude jedno z největších překvapení. 4. Znak Bradavic prošel redesignem Původní filmový znak Bradavic je poměrně komplexní — čtyři zvířata jednotlivých kolejí, latinské motto, štít. HBO se rozhodlo pro výrazné zjednodušení: velké písmeno H, ze kterého dolů vyrůstají kořeny stromu a nahoru větve. Čistší, modernější, snáze použitelný na merchandise. Cynicky řečeno jde o logické rozhodnutí. Esteticky je to diskutabilní — původní verze měla větší charakter. 5. Neville Longbottom Mezi desítkami studentů v traileru snadno přehlédnete Nevilla Longbottoma (Rory Wilmot) v záběru ze skleníku. Bylinkářství je jediný předmět, ve kterém Neville skutečně exceluje — a není to náhoda, že ho tvůrci zařadili už do prvního traileru. Neville je jeden z nejzajímavějších charakterů celé série: začíná jako trapný outsider a terč posměchu, aby nakonec sehrál klíčovou roli v celém příběhu. Pokud seriál tomuto charakteru věnuje dostatečný prostor, může to být jedna z jeho největších předností. 6. Voldemort zatím obsazen není — a HBO to přiznává Šéf HBO Casey Bloys potvrdil, že role Voldemorta zatím obsazena není. Spekulovalo se o Tillde Swintonové nebo Cillianovi Murphym — ten druhý to v rozhovoru pro The Times popřel s důrazem, který hraničí s naléhavostí: „Kategoricky ne. Udělejte z toho prosím titulek." Obsazení Voldemorta bude patřit mezi nejsledovanější, a HBO si ho logicky šetří. Ralph Fiennes nastavil laťku velmi vysoko. 7. Daniel Radcliffe napsal novému Harrymu dopis Přímo v traileru to neuvidíte, ale k seriálu to patří. Radcliffe, kterému je dnes 36 let, poslal Dominicu McLaughlinovi dopis s přáním do nové role. McLaughlin mu prý odpověděl. Podobně se zachoval i Rupert Grint, který napsal svému nástupci Alastairu Stoutovi. Grint dokonce zmínil, že v něm vidí „rodinnou podobnost". Je to hezké gesto — a zároveň tiché přiznání, že štafeta byla předána. Těšíte se na nový seriál, nebo vám stačí původní filmy? filmy Harry Potter HBO Max seriály