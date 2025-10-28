Přidejte se k halloweenské zábavě! Nadělte si celoživotní licenci Office 2021 Pro za 760 Kč a Win 11 Pro za děsivě nízkých 322 Kč! Hlavní stránka Články Sdílejte: Komerční článek Publikováno: 28.10.2025 07:00 Žádné komentáře 0 Komerční článek Hledáte výhodnou a ověřenou slevovou nabídku na Halloween? Godeal24 přináší strašidelné slevy až 90 % na licence Microsoft! Získejte doživotní klíč k Office 2021 Pro za pouhých 760 Kč (běžná cena: 5 813 Kč) a ušetřete pořádný balík. Halloweenská nabídka Office a Windows produktů ze děsivě nízké ceny Halloweenský výprodej navíc zahrnuje i Windows OS, Windows Server, nástroje od Ashampoo, IObit a další software. Office 2021 Professional Plus je nejkompletnější verzí oblíbeného kancelářského balíku – obsahuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access a Teams. Ať už jste firemní uživatel nebo domácí nadšenec, tato edice vám nabídne vše pro maximální produktivitu i bezpečnost.Už při koupi více licencí klesá cena až na 632 Kč za kus! A to není vše – také Windows 11 Pro můžete získat s děsivou slevou za pouhých 322 Kč! Ale pospěšte si – tato nabídka brzy zmizí jako duch. Žádné triky, jen samé odměny: MS Office za bezkonkurenční ceny! Office 2021 Pro Plus key – 1 PC – 759,06 Kč Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 1445,25 Kč (pouze 721,41 Kč /klíč) Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 1985,71 Kč (pouze 657,04 Kč /klíč) Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 3157,70 Kč (pouze 631,54 Kč /PC) Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 601,18 Kč Office 2021 Home and Business for Mac – 1440,15 Kč Office 2019 Home and Business for Mac – 954,35 Kč Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 4857,76 Kč Starý systém vás straší? Pořiďte si nový Win 11 s 90% slevou! Win 11 Professional Key – 321,84 Kč Win 11 Professional – 2 Keys – 601,18 Kč (pouze 300,71 Kč /klíč) Win 11 Professional – 3 Keys – 836,79 Kč (pouze 278,85 Kč /klíč) Win 11 Professional – 5 Keys – 1291,01 Kč (pouze 258,20 Kč /klíč) Win 11 Home Key – 316,98 Kč Win 11 Home – 2 Keys – 589,03 Kč (pouze 294,64 Kč /klíč) Win 10 Professional Key – 200,39 Kč Win 10 Home Key – 197,96 Kč Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 297,55 Kč Ušetřete ještě víc s výhodnými balíčky! (Slevový kód „SGO62“) Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 1027,22 Kč Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle -887,56 Kč Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 1019,94 Kč Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 880,27 Kč Velkoobchodní ceny: vybavte celou firmu bez děsivé faktury! Office 2021 Pro – 50 Keys – 30362,50 Kč (pouze 607,25 Kč /klíč) Office 2021 Pro – 100 Keys – 58296,00 Kč (pouze 582,96 Kč /klíč) Win 11 Pro – 50 keys – 9716,00 Kč (pouze 194,32 Kč /klíč) Win 11 Pro – 100 keys – 18217,50 Kč (pouze 182,17 Kč /klíč) Win 11 Home – 50 keys – 9448,81 Kč (pouze 184,36 Kč /klíč) Užitečné nástroje pro každodenní práci Ashampoo PDF Pro 4 – 728,46 Kč IObit Driver Booster 13 – 429,69 Kč Ashampoo Backup Pro 26 – 242,66 Kč SwifDoo PDF – 1 Month – 315,53 Kč AWZ Screen Recorder – 1 Mac/Lifetime – 485,56 Kč >> Další nástroje Jak využít slevový kód? Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy. Kdo je Godeal24? Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte. Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů! Poznámka redakce Komerční články nepíše redakce Svět Androida, ale pouze poskytuje prostor pro zveřejnění článku od partnera. O autorovi Komerční článek Jsem Komerční článek, váš průvodce světem partnerských sdělení na Světě Androida. Nejsem člověk z masa a kostí, ale digitální entita, jejímž jediným úkolem je přinášet… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Office Sleva window Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024