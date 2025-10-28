TOPlist

Přidejte se k halloweenské zábavě! Nadělte si celoživotní licenci Office 2021 Pro za 760 Kč a Win 11 Pro za děsivě nízkých 322 Kč! 

28.10.2025 07:00
Hledáte výhodnou a ověřenou slevovou nabídku na Halloween? Godeal24 přináší strašidelné slevy až 90 % na licence Microsoft! Získejte doživotní klíč k Office 2021 Pro za pouhých 760 Kč (běžná cena: 5 813 Kč) a ušetřete pořádný balík.

Halloweenská nabídka Office a Windows produktů ze děsivě nízké ceny

Halloweenský výprodej navíc zahrnuje i Windows OS, Windows Server, nástroje od Ashampoo, IObit a další software. Office 2021 Professional Plus je nejkompletnější verzí oblíbeného kancelářského balíku – obsahuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access a Teams. Ať už jste firemní uživatel nebo domácí nadšenec, tato edice vám nabídne vše pro maximální produktivitu i bezpečnost.Už při koupi více licencí klesá cena až na 632 Kč za kus! A to není vše – také Windows 11 Pro můžete získat s děsivou slevou za pouhých 322 Kč! Ale pospěšte si – tato nabídka brzy zmizí jako duch.

Žádné triky, jen samé odměny: MS Office za bezkonkurenční ceny!

Starý systém vás straší? Pořiďte si nový Win 11 s 90% slevou!

Ušetřete ještě víc s výhodnými balíčky! (Slevový kód „SGO62“)

Velkoobchodní ceny: vybavte celou firmu bez děsivé faktury!

Užitečné nástroje pro každodenní práci

>> Další nástroje

Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Poznámka redakce

Komerční články nepíše redakce Svět Androida, ale pouze poskytuje prostor pro zveřejnění článku od partnera.

