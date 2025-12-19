Divoká spekulace! Half-Life 3 je prý hotový a jeho odhalení je na spadnutí Hlavní stránka Zprávičky Half-Life 3 má údajně vyjít na jaře 2026 jako launch titul pro Steam Machine Hra je prý kompletně hratelná od začátku do konce a ukončí příběh Gordona Freemana Valve údajně odkládá oznámení kvůli nestabilním cenám komponent Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Half-Life 3 je už téměř dvě dekády synonymem pro hru, která nikdy nevyjde. Fanoušci čekají od roku 2007, kdy Half-Life 2: Episode Two skončil brutálním cliffhangerem. A přestože se Half-Life 3 na letošních The Game Awards neobjevil, nové úniky naznačují, že by čekání mohlo brzy skončit. Launch titul pro Steam Machine Podle Mika Strawa z podcastu Insider Gaming Weekly Half-Life 3 existuje a má vyjít jako launch titul pro novou Steam Machine na jaře 2026. Straw tvrdí, že všechny jeho zdroje jsou si jisté – hra existuje, je hratelná od začátku do konce a Valve ji plánuje jako vlajkovou loď svého nového hardwarového ekosystému. „Okno, které mi bylo řečeno, je jaro 2026. Pro Steam Machine, pro Steam Frame, pro Steam Controller, pro Half-Life 3. Hra je skutečná,“ uvedl Straw v podcastu. Valve oznámilo Steam Machine v listopadu 2025. Přezdívaná „Gabecube“ je konzole do obýváku poháněná systémem SteamOS. Součástí ekosystému je také Steam Frame – VR headset konkurující Meta Questu – a přepracovaný Steam Controller. Celý balík má dorazit v prvním čtvrtletí 2026, tedy ještě před GTA VI. Ceny RAM komplikují situaci Steam Machine má údajně nabídnout 16 GB DDR5 RAM a 8 GB GDDR6 VRAM s cenou na úrovni herních PC. Jenže právě cena je problém. Straw vysvětluje, že ceny RAM od října vzrostly o 200 až 500 %, což Valve brání ve stanovení finální ceny a odkládá všechna oznámení. „Nemám pochyb, že Valve stále řeší rozhodnutí kvůli situaci na straně komponent,“ dodal Straw. To by vysvětlovalo, proč firma mlčí i přesto, že hardware má být na trhu za pár měsíců. Konec Gordona Freemana Další úniky naznačují, že Half-Life 3 bude definitivním zakončením příběhu Gordona Freemana. Žádné další cliffhangery, žádné Episode Three – prostě konec. Pro fanoušky, kteří čekají na rozuzlení od roku 2007, by to byla úleva. Tyto informace potvrzuje i Tyler McVicker, známý jako „Hype Merchant“, který dlouhodobě sleduje aktivity Valve. Navíc concept artist Evgeniy Evstratiy údajně potvrdil, že byl přítomen v prostorách, kde Valve na Half-Life 3 pracovalo. Straw také zmínil, že předchozí úniklé termíny byly „canary traps“ – falešné informace, které Valve záměrně vypustilo, aby odhalilo zdroje úniků. To by vysvětlovalo, proč se dosavadní předpovědi nikdy nenaplnily. Věřit, nebo nevěřit? Half-Life 3 je už tak dlouho předmětem spekulací, že by zdravá dávka skepse rozhodně neuškodila. Na druhou stranu – Valve v roce 2020 všechny překvapilo vydáním Half-Life: Alyx, které dokázalo, že firma na sérii nezapomněla. A strategicky by dávalo smysl použít nejočekávanější hru v historii jako launch titul pro nový hardware. Jaro 2026 není daleko. Pokud jsou úniky pravdivé, oficiální oznámení by mohlo přijít v následujících měsících. Pokud ne… tak aspoň máme Steam Deck, na kterém si můžeme zahrát první dva díly. Věříte, že Half-Life 3 konečně vyjde? Zdroj: Insider Gaming Weekly Podcast, notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář herní konzole spekulace Valve Mohlo by vás zajímat POCO F7 bude hvězda! Výdrží prý předčí i dražší konkurenci a výkonem nezklame Adam Kurfürst 25.12.2024 Pamatujete na Atari? Chystá se mobilní herní konzole Gamestation Go, vypadá naprosto skvěle Libor Foltýnek 5.1. Máte po krk obřích mobilů? OnePlus chystá výkonnou bestii v menším těle Adam Kurfürst 7.12.2024 Nejočekávanější telefon roku 2025 nebude ten, který myslíte. Samsung chystá něco hodně speciálního Jakub Kárník 30.11.2024 Xiaomi chystá převrat: AirPods a Apple Watch budou prý fungovat i s Androidem Jakub Kárník 8.12.2024 Chytré hodinky od Samsungu za pár korun? Levné Galaxy Watch jsou opravdu v plánu! Jakub Kárník 16.4.2024