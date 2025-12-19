TOPlist

Divoká spekulace! Half-Life 3 je prý hotový a jeho odhalení je na spadnutí

  • Half-Life 3 má údajně vyjít na jaře 2026 jako launch titul pro Steam Machine
  • Hra je prý kompletně hratelná od začátku do konce a ukončí příběh Gordona Freemana
  • Valve údajně odkládá oznámení kvůli nestabilním cenám komponent

19.12.2025 10:00
half life 3 jpg

Half-Life 3 je už téměř dvě dekády synonymem pro hru, která nikdy nevyjde. Fanoušci čekají od roku 2007, kdy Half-Life 2: Episode Two skončil brutálním cliffhangerem. A přestože se Half-Life 3 na letošních The Game Awards neobjevil, nové úniky naznačují, že by čekání mohlo brzy skončit.

Launch titul pro Steam Machine

Podle Mika Strawa z podcastu Insider Gaming Weekly Half-Life 3 existuje a má vyjít jako launch titul pro novou Steam Machine na jaře 2026. Straw tvrdí, že všechny jeho zdroje jsou si jisté – hra existuje, je hratelná od začátku do konce a Valve ji plánuje jako vlajkovou loď svého nového hardwarového ekosystému.

steam machine

„Okno, které mi bylo řečeno, je jaro 2026. Pro Steam Machine, pro Steam Frame, pro Steam Controller, pro Half-Life 3. Hra je skutečná,“ uvedl Straw v podcastu.

Valve oznámilo Steam Machine v listopadu 2025. Přezdívaná „Gabecube“ je konzole do obýváku poháněná systémem SteamOS. Součástí ekosystému je také Steam Frame – VR headset konkurující Meta Questu – a přepracovaný Steam Controller. Celý balík má dorazit v prvním čtvrtletí 2026, tedy ještě před GTA VI.

Ceny RAM komplikují situaci

Steam Machine má údajně nabídnout 16 GB DDR5 RAM a 8 GB GDDR6 VRAM s cenou na úrovni herních PC. Jenže právě cena je problém. Straw vysvětluje, že ceny RAM od října vzrostly o 200 až 500 %, což Valve brání ve stanovení finální ceny a odkládá všechna oznámení.

„Nemám pochyb, že Valve stále řeší rozhodnutí kvůli situaci na straně komponent,“ dodal Straw. To by vysvětlovalo, proč firma mlčí i přesto, že hardware má být na trhu za pár měsíců.

Konec Gordona Freemana

Další úniky naznačují, že Half-Life 3 bude definitivním zakončením příběhu Gordona Freemana. Žádné další cliffhangery, žádné Episode Three – prostě konec. Pro fanoušky, kteří čekají na rozuzlení od roku 2007, by to byla úleva.

Tyto informace potvrzuje i Tyler McVicker, známý jako „Hype Merchant“, který dlouhodobě sleduje aktivity Valve. Navíc concept artist Evgeniy Evstratiy údajně potvrdil, že byl přítomen v prostorách, kde Valve na Half-Life 3 pracovalo.

Straw také zmínil, že předchozí úniklé termíny byly „canary traps“ – falešné informace, které Valve záměrně vypustilo, aby odhalilo zdroje úniků. To by vysvětlovalo, proč se dosavadní předpovědi nikdy nenaplnily.

Věřit, nebo nevěřit?

Half-Life 3 je už tak dlouho předmětem spekulací, že by zdravá dávka skepse rozhodně neuškodila. Na druhou stranu – Valve v roce 2020 všechny překvapilo vydáním Half-Life: Alyx, které dokázalo, že firma na sérii nezapomněla. A strategicky by dávalo smysl použít nejočekávanější hru v historii jako launch titul pro nový hardware.

Jaro 2026 není daleko. Pokud jsou úniky pravdivé, oficiální oznámení by mohlo přijít v následujících měsících. Pokud ne… tak aspoň máme Steam Deck, na kterém si můžeme zahrát první dva díly.

Věříte, že Half-Life 3 konečně vyjde?

Zdroj: Insider Gaming Weekly Podcast, notebookcheck

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

