MiniLED TV s jasem až 1300 nitů pod 11 tisíc? Tahle teď hodně zlevnila, umí navíc 144 Hz a má Dolby Vision

  • Haier H55M90EUX je 55" Mini LED televize s 4K rozlišením, 144Hz herním režimem, Dolby Vision a vestavěným subwooferem
  • Původně 19 990 Kč, později 14 990 Kč, s členstvím AlzaPlus+ za 10 791 Kč — sleva 9 200 Kč oproti startovní ceně
  • Marketing slibuje jas 1 300 nitů a 240 stmívacích zón za necelých 11 tisíc — pokud reálně dosáhne těchto hodnot, jde o velmi výhodnou nabídku

Jakub Kárník
29.4.2026 16:00
Haier postupně tlačí na český trh své televizory, které mají na papíře vyšší specifikace než běžně očekáváte za danou cenu. Aktuální nabídka modelu H55M90EUX je toho ukázkou. S členstvím AlzaPlus+ ji pořídíte za 10 791 Kč. Členství stojí 59 Kč měsíčně a po nákupu ho můžete bez závazků zrušit, takže reálná úspora oproti standardní ceně 14 990 Kč činí přes 4 000 Kč. Z původní startovní ceny 19 990 Kč je to pokles o devět tisíc.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte 55″ Mini LED za pod 11 tisíc s plnohodnotnou herní výbavou — 144 Hz, 4× HDMI 2.1, FreeSync Premium, VRR a ALLM jsou tu všechny.
⚠️ Zvažte, že televize je nová na trhu a má málo recenzí — výrobce slibuje jas 1 300 nitů a 240 stmívacích zón, ale prakticky to zatím nikdo neověřil.
💡 Za 10 791 Kč dostanete 55″ 4K Mini LED s 240 stmívacími zónami, 144Hz herním režimem, Dolby Vision IQ a HDR10+, 2.1 audio s vestavěným subwooferem (50 W), Dolby Atmos, 4× HDMI 2.1, Wi-Fi 6, Google TV, čtyřjádrový procesor s 3 GB RAM a solární dálkový ovladač.

Co Haier slibuje

Hlavní marketingovou zbraní je jas 1 300 nitů — pokud reálně tuhle hodnotu dosáhne, je to v cenovce do 11 tisíc anomálie. Konkurenční Mini LED televize od TCL či Hisense se obvykle za tuto cenu pohybují mezi 300–500 nity. Vysoký jas je důležitý pro HDR obsah — světelné efekty působí intenzivněji a obraz zůstává čitelný i v prosvětleném pokoji. K tomu Haier deklaruje 240 stmívacích zón, což je v pořádku na 55″ panel.

Pro hráče je tu plnohodnotná herní výbava — všechny 4 HDMI porty jsou 2.1 s podporou 4K/120 Hz, herní režim umí 144 Hz, AMD FreeSync Premium, VRR i ALLM.

Zvuk je další bonus — vestavěný subwoofer ve 2.1 systému s celkovým výkonem 50 W řadí Haier mezi televize, kde reproduktory poskytují slušný základ i bez soundbaru. Dolby Atmos a dbx-tv technologie přidají prostorovou virtualizaci.

S čím počítat

Tady je férové být upřímný — televize je čerstvě na trhu a recenze prakticky neexistují. Marketing slibuje hodně, ale nezávislé měření jasu, kvality lokálního stmívání a celkového zážitku zatím nikdo neověřil.

Vsadili byste na neověřenou značku za nižší cenu, nebo si připlatíte za prověřenou značku?

