Unikly údaje více než 20 milionů uživatelů Aptoide. Jsou tam i ty vaše?

Obchodu s aplikacemi Aptoide unikly údaje více než 20 milionů uživatelů. Za tímto únikem stojí neznámý hacker. Jedná se o data uživatelů registrovaných od 21. června 2016 do 28. ledna 2018. Na jednom známém hackerském fóru někdo zveřejnil část souboru více než 39 milionů záznamů, které tento hacker získal.

V těchto datech můžeme najít jméno, příjmení, emailové adresy, zašifrované hesla, data posledního přihlášení, IP adresy, data narození a informace o zařízeních. Podle serveru ZDNet jsou data stále dostupná ke stažení. Aptoide se k celé kauze zatím nevyjádřil. Pokud se chcete přesvědčit, jestli je vaše emailová adresa součástí jakéhokoliv úniku dat, můžete tak učinit na této stránce.

Co je to Aptoide Aptoide je obchod s aplikacemi, který je alternativou ke Google Play. Obsahuje miliony aplikací zadarmo a to včetně těch, které jsou jinak placené. Podle oficiálních stránek má na celém světě až 150 milionů uživatelů. V roce 2018 obvinil Aptoide Google, že odinstaloval jejich aplikaci bez souhlasu uživatelů. Aptoide tak díky tomu přišel o 2,2 milionu uživatelů za 60 dní.

Aptoide není jediný alternativní obchod, existuje mnoho dalších, jako jsou například Amazon Appstore, F-Droid nebo 9Apps. V současné době roste popularita těchto alternativních obchodů. Zřejmě to souvisí se zákazem Donalda Trumpa instalovat americké aplikace do zařízení od firmy Huawei. Majitelé a zastánci telefonů Huawei jsou tedy nuceni hledat alternativní způsoby, jak obejít Google Play a do svých oblíbených telefonů aplikace doinstalovat i přes zákaz.

Zdroj: ZDNet.com