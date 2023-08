Tzv. GTA in Real Life videa jsou v posledních letech velmi populární

Ukazují nám, jak by tato ikonická série vypadala ve skutečném světě

Jedno z těch nejlepších má na svědomí rakouský kaskadér Fabio Wibmer

Herní série Grand Theft Auto patří k těm vůbec nejznámějším popkulturním dílům posledních 20 let. Existuje poměrně velké množství fanouškovských videí, které nám ukazují, jak by vypadalo GTA ve skutečném světě. Některé z nich jsou méně povedené, jiné více. Za poslední měsíce jsem jich viděl dost, ale žádné z nich mě neuchvátilo tak, jako to od špičkového rakouského kaskadéra a cyklisty – Fabia Wibmera.

Jedním z nejzajímavějších prvků tohoto videa je spojení reálného světa s prvky GTA. Při sledování Wibmera, jak skáče po městských ulicích, schodech, a dokonce i moře vám bude chvílemi připadat, že se díváte na nějaký velký blockbuster nežli video YouTubera točené na kameru Insta360.

GTA in Real Life – Fabio Wibmer

Wibmer nám přináší skutečný zážitek z toho, jak by Grand Theft Auto vypadalo na živo. Jeho dovednosti (ale i odvaha) na kole jsou neskutečné, dokazuje to takřka každým skokem, překonáním překážky a riskantním manévrem. Video má skvěle napsaný scénář a postupně graduje. Po skoku do moře Wibmer vyleze na jachtu, z níž shodí majitele a dopluje až k helikoptéře, kterou neváhá zvednout do vzduchu a otočit jí rotorem dolů.

Co říkáte na GTA video od Fabia Wibmera?

Zdroj: Fabio Wibmer