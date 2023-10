GTA 6: Vše, co zatím víme

Ohledně vydání další verze jedné z nejznámějších her koluje již delší dobu mnoho spekulací. V posledních dnech dokonce přišlo oznámení, že GTA 6 by mohlo být venku už tento čtvrtek, a bylo dokonce spuštěno odpočítávání.

Očekávané oznámení známé ságy Grand Theft Auto od herního studia Rockstar Games je v hledáčku mnoha hráčů, a spekulace o datu oznámení se šíří internetem jako požár. Hlavním zdrojem těchto spekulací je uživatel Chris Marxx, který na platformě X (dříve Twitter) prohlásil, že Rockstar Games oznámí datum vydání dne 26. října 2023. Následně sdílel řadu tweetů, ve kterých odhaloval údajné plány herního studia.

Nicméně mnoho fanoušků, včetně známých YouTuberů a insiderů, veřejně kritizovalo a považují jeho tvrzení za pouhou snahu o získání pozornosti.

Je důležité zmínit, že ačkoli je internet zaplaven spekulacemi, Rockstar Games dosud nepotvrdil ani nevyvrátil žádné oficiální datum. Fanouškovská základna Grand Theft Auto je tentokrát opatrnější a odmítá věřit tvrzením, která nepochází z oficiálních nebo spolehlivých zdrojů. Bez oficiálního potvrzení zůstávají všechny informace ohledně oznámení GTA 6 nejisté.

Pozorní fanoušci si dokonce všimli, že na oficiálním kanále vývojářů se objevilo soukromé video, které veškeré spekulace ještě potvrzuje.

#BREAKING | It would appear the @RockstarGames ‘Videos’ page has either had a new upload, or an update 8 minutes ago. Is it finally happening?! #GTA6 pic.twitter.com/V57sddJPtI

