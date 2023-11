Okolo vydání GTA 6 se v poslední době vyrojila hromada spekulací

Dle agentury Bloomberg jej Rockstar představí už tento týden

Traileru se prý dočkáme v prosinci

Na oficiální oznámení GTA 6 čeká snad každý fanoušek videoher. Tituly od Rockstaru se jistě řadí mezi ty nejkvalitnější a nejočekávanější zároveň. O představení se mluví už takřka rok, od té doby co unikly gameplay záběry jedné z ranných verzí. Leakeři často přicházejí s daty vydání traileru – nejprve se tak mělo stát v září, následně v říjnu a nyní dostáváme další datum. Osobně mu ale (na rozdíl od leakera Tez2, který tvrdl, že se hra představí koncem října) o něco více. Proč?

Agentura Bloomberg na mě působí jakožto zdroj informací mnohem důvěryhodněji a právě podle ní by měl Rockstar představit nové GTA ještě tento týden. Zdroj se sice nepodělil s přesným datem, ale tvrdí, že studio hru nejprve oznámí (pravděpodobně formou nějakého blogu a příspěvku na sociálních sítích) a následující měsíc, tedy v prosinci, vydá první trailer. Je prý docela pravděpodobné, že se objeví na události The Game Awards, která se koná 7. prosince.

Zkraťte si čekání asi nejpovedenějším fanouškovským trailerem na GTA 6:

Grand Theft Auto 6: Trailer

Mimochodem – dnes Take-Two Interactive (korporát, pod nějž spadá právě Rockstar Games) odhalí své finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí, takže…? No, nechci dávat plané naděje, ale je jasné, že vydání GTA VI je opravdu blízko a je jedno, jestli se to stane za pár hodin, nebo týdnů. Patří-li série Grand Theft Auto k vašim nejoblíbenějším, máte se v každém případě na co těšit.

Jak se těšíte na GTA 6?

Zdroj: IGN, Bloomberg, Devianart (Loopinnu)