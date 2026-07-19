Hacker stojící za největším únikem GTA 6 stane před soudem. Kurtajovi k činu stačil jen mobil a Fire TV Stick Hlavní stránka Zprávičky Arion Kurtaj byl přesunut ze zabezpečené psychiatrické léčebny do běžné věznice V listopadu 2026 ho má čekat standardní trestní proces V roce 2022 zveřejnil zhruba 90 videí z rané verze GTA 6 a zaútočil na Rockstar jen s telefonem, televizí a Fire TV Stickem Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Hacker spojený s jedním z největších úniků v historii her už není v zabezpečené psychiatrické léčebně. Arion Kurtaj, který v roce 2022 zveřejnil desítky videí z rozpracovaného GTA 6, byl přesunut do běžné věznice. Neznamená to však, že se dostal na svobodu – podle nově zveřejněných informací čeká ve vazbě na klasický trestní proces. Únik odhalil GTA 6 více než rok před prvním trailerem V září 2022 se na internetu objevilo přibližně 90 videí z rané vývojové verze Grand Theft Auto 6. Záběry ukázaly nedokončenou hratelnost, dialogy i prostředí dávno předtím, než Rockstar hru oficiálně představil. Za útokem stál tehdy sedmnáctiletý člen hackerské skupiny Lapsus$ Arion Kurtaj. Případ zaujal také způsobem, jakým se do systémů Rockstaru dostal. Kurtaj už byl kvůli předchozím útokům pod policejním dohledem v hotelu a neměl přístup ke svému notebooku. Ani to ho nezastavilo. K průniku do interní komunikace firmy údajně použil mobilní telefon, Amazon Fire TV Stick a televizi v hotelovém pokoji. Rockstar před soudem uvedl, že řešení následků útoku stálo přibližně 5 milionů dolarů a tisíce hodin práce zaměstnanců. Únik se dodnes řadí mezi největší bezpečnostní incidenty v herním průmyslu. Soud tehdy neřešil jeho trestní úmysl Lékaři v roce 2023 dospěli k závěru, že Kurtaj kvůli svému tehdejšímu zdravotnímu stavu není způsobilý absolvovat běžný trestní proces. Porota proto neposuzovala, zda jednal s trestním úmyslem, ale pouze to, zda skutky skutečně spáchal. Po potvrzení skutků dostal časově neomezené umístění v zabezpečené psychiatrické léčebně. Měl v ní zůstat tak dlouho, dokud lékaři neusoudí, že už nepředstavuje nebezpečí. Při rozhodování hrálo roli i hodnocení, podle kterého byl vysoce motivovaný a chtěl se ke kybernetické kriminalitě vrátit. Teď je ve vězení a čeká na nový proces Situace se mezitím změnila. Britský reportér BBC Joe Tidy uvedl, že Kurtaj opustil zabezpečenou léčebnu a nachází se v běžné věznici. Informaci nebylo možné dříve zveřejnit kvůli soudnímu omezení, které britský High Court 14. července na žádost reportéra zrušil. Podle dostupných informací byl Kurtaj nově vyhodnocen jako způsobilý stanout před soudem a standardní trestní proces je naplánovaný na listopad 2026. Přesun tedy není propuštěním ani ukončením případu. Naopak otevírá cestu k tomu, aby soud tentokrát posuzoval případ běžným způsobem včetně otázky trestní odpovědnosti. Jak přesně bude nový proces navazovat na rozhodnutí z roku 2023 a jaký trest může Kurtajovi hrozit, zatím není jasné. Policie ani soud k podrobnostem veřejně mnoho informací neposkytly. Překvapuje vás, že se hacker dokázal do Rockstaru dostat jen pomocí telefonu, televize a Fire TV Sticku? Zdroje: PC Gamer, The Guardian, Joe Tidy, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář GTA 6 soud únik informací Mohlo by vás zajímat Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1.2025 Samsung Galaxy A56 má našlápnuto na bestseller! Známe cenu i výbavu Jakub Kárník 1.1.2025 Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1.2025 OnePlus chystá báječné hodinky! Nabídnou otočnou korunku i podporu EKG, představí se brzy Libor Foltýnek 23.12.2024