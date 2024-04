Brněnské studio Madfinger Games dnes vydává očekávanou akci Gray Zone Warfare

Jedná se o komplexní taktickou PvPvE střílečku s realistickou grafikou

V tuto chvíli vychází pouze na počítače, v budoucnu se dočkají i herní konzole

Po měsících čekání je to konečně tady. Brněnské studio Madfinger Games, proslavené zejména hity jako Shadowgun Legends a Dead Trigger 2, vypustilo do světa svůj nejnovější počin — Gray Zone Warfare. Ten slibuje strhující taktickou akci v realistickém podání s důrazem na strategii a spolupráci. Na rozdíl od předchozích her, nevychází Gray Zone Warfare na telefony, což je vzhledem k velikosti a grafickému kabátku celkem pochopitelné.

S Gray Zone Warfare se Madfinger pouští do neprobádaných vod komplexnějších herních systémů a taktického zaměření. To je sice nějakým způsobem promítnuto i do mobilních titulů, ale novinka připomíná spíše vojenskou simulaci ve stylu Escape from Tarkov či ArmA. Ocitnete se na mapě o celkové rozloze 42 kilometrů ve fiktivní zemi Lamang, která se nechala inspirovat Laosem, přičemž budete součástí týmu až o 4 hráčích.

Gray Zone Warfare Gameplay Reveal Trailer

Co je Gray Zone Warfare?

S přáteli nebo náhodnými spoluhráči si užijete hromadu bojových misí, kde bude kladen velký důraz nejen na váš střelecký um, ale také strategii. Navíc budete muset dodržovat pitný režim, hlídat kapacitu inventáře a vyhýbat se radiaci. V Madfinger se zaměřili také na unikátní systém zranění, namísto standardních hitboxů, je údajně každé zranění specifické a může vás znevýhodnit v dalším postupu.

Hra je typu PvPvE, který kombinuje prvky PvP (hráč proti hráči) a PvE (hráč proti prostředí). V praxi to znamená, že v PvPvE hráči bojují jak proti sobě navzájem, tak i proti počítačem řízeným nepřátelům. Použitý Unreal Engine 5 se pak stará o pěkný grafický kabátek, ale i pokročilé animace. Ve hře se nachází samozřejmě i příběh, který je vyprávěný skrz mise, samotní hráči se ocitají v kůži zkušeného veterána speciálních jednotek a vyberou si jednu ze tří frakcí PMC (Private Military Company), z nichž každá na ostrově sleduje vlastní cíle.

Gray Zone Warfare v tuto chvíli míří pouze na počítače, časem by chtělo české studio svůj počin dostat i na konzole, avšak jejich vývoj může trvat několik let. Je potřeba dodat, že v současnosti neexistuje podpora pro gamepady, což by se ale mělo dle studia časem změnit.

🔴#GrayZoneWarfare is now available on Steamhttps://t.co/t2a9L9JLjd Explore the thrilling world of Lamang Island where every move matters. Get geared up and embrace the challenge. Check out the Edition details below and embark on your tactical journey.#EveryMoveMatters #GZW https://t.co/urrD6r0yIC — Gray Zone Warfare (@GrayZoneWarfare) April 30, 2024

Gray Zone Warfare: HW nároky

Na Steamu se dnes objevily také hardwarové nároky hry Gray Zone Warfare. Pro plynulý chod budete potřebovat solidní počítač se starší vlajkovou grafickou kartou nebo novější střední třídou.

MINIMÁLNÍ:

OS: Windows® 10 64 Bit (latest update)

Procesor: Intel® Core™ i5-8600 / AMD Ryzen™ 5 2600

Paměť: 16 GB RAM

Grafická karta: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 / AMD Radeon™ RX 5700 / Intel® Arc™ A770

DirectX: Verze 12

Pevný disk: 40 GB volného místa

DOPORUČENÉ:

OS: Windows® 10 64 Bit (latest update) / Windows® 11 64 Bit (latest update)

Procesor: Intel® Core™ i7-9700K / AMD Ryzen™ 5 3600X

Paměť: 32 GB RAM

Grafická karta: NVIDIA® GeForce® RTX 3070 Ti / AMD Radeon™ RX 6800

DirectX: Verze 12

Pevný disk: 40 GB volného místa

Edice Gray Zone Warfare:

Standardní edice: 35 EUR (899 Kč) obsahuje bonusové vybavení, základní skříňku a uzamykatelnou schránku

obsahuje bonusové vybavení, základní skříňku a uzamykatelnou schránku Taktická edice: 58 EUR (1499 Kč) obsahuje další vybavení, skříňky a uzamykatelné schránky

obsahuje další vybavení, skříňky a uzamykatelné schránky Elitní edice: 80 EUR (1999 Kč) obsahuje ještě více vybavení, skříněk a uzamykatelných schránek

obsahuje ještě více vybavení, skříněk a uzamykatelných schránek Supporter Edice: 100 EUR (2499 Kč) obsahuje další kosmetické předměty, koupí podpoříte další vývoj

Kdy vychází Gray Zone Warfare?

Gray Zone Warfare je v Early Access verzi, takže se dá očekávat, že se bude v průběhu času vyvíjet a rozšiřovat. Pokud hledáte výzvu a potrpíte si na strategické myšlení v kombinaci s herními dovednostmi, Gray Zone Warfare rozhodně má (soudě dle prvních záběrů) co nabídnout. K dispozici je od dnešního dne (30. dubna) na Steamu.

Koupíte si Gray Zone Warfare?

Zdroj: Steam, Oficiální web